Αναβλήθηκε η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Νικ Ράινερ – Ο δικηγόρος του ζήτησε την αντικατάστασή του

Δικαστής ανέβαλε την Τετάρτη την απαγγελία κατηγοριών στον Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του, Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, αφού ο συνήγορός του ζήτησε να αντικατασταθεί.

Η δικαστής Τερέζα ΜακΓκόνιγκλ συμφώνησε με το αίτημα του δικηγόρου Άλαν Τζάκσον κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, όπου ο Νικ Ράινερ αναμενόταν να ακούσει το κατηγορητήριο και να δηλώσει την ενοχή του, 3 1/2 εβδομάδες αφότου ο αγαπημένος ηθοποιός-σκηνοθέτης και η σύζυγός του, επί 36 χρόνια παντρεμένοι, βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι τους στην πολυτελή περιοχή Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Ο Τζάκσον δεν είπε γιατί ήθελε να αποχωρήσει από την υπόθεση.

Η βοηθός δημόσιου συνήγορου Κίμπερλι Γκριν ανέλαβε στη συνέχεια ως δικηγόρος του Νικ Ράινερ και ο δικαστής ανέβαλε την απαγγελία κατηγοριών μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου. Κατά τη σύντομη εμφάνισή του, ο Ράινερ μίλησε μόνο για να συμφωνήσει στην καθυστέρηση.

Ο Ράινερ στεκόταν πίσω από τζάμι στην αίθουσα του δικαστηρίου φορώντας την καφέ ενδυμασία φυλακής και είχε ξυρισμένα μαλλιά. Ο Τζάκσον και η ομάδα του στέκονταν μπροστά του στην άλλη πλευρά του τζαμιού. Σε κάποιο σημείο, ο Ράινερ σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών του για να κοιτάξει πάνω από τα κεφάλια των δικηγόρων και να κοιτάξει το κοινό.

Η δικαστής ενέκρινε τη χρήση καμερών εντός της αίθουσας του δικαστηρίου, αλλά είπε ότι δεν μπορούσαν να ληφθούν φωτογραφίες του κατηγορουμένου.

Ο Νικ Ράινερ, 32 ετών, το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του Ρομπ Ράινερ, κρατείται χωρίς εγγύηση από τη σύλληψή του τον περασμένο μήνα. Κατηγορείται για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.

Ο Τζάκσον, πρώην εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, ο οποίος εκπροσώπησε τον Χάρβεϊ Γουάινστιν στη δίκη του στο Λος Άντζελες δεν είχε δώσει καμία ένδειξη για τα σχέδια υπεράσπισής του στην υπόθεση Ράινερ. Πριν ο δικαστής εγκρίνει το αίτημά του να εγκαταλείψει την υπόθεση, ο Τζάκσον είπε στη ΜακΓκόνιγκλ ότι υπήρχαν 10 εκκρεμείς κλητεύσεις στην έρευνα της υπεράσπισης. Η δικαστής σφράγισε τη λίστα των ατόμων και συμφώνησε ότι δεν χρειαζόταν ακόμη να κοινοποιηθεί στην εισαγγελία.

Μετά την αρχική ακρόαση του Ράινερ, ο Τζάκσον χαρακτήρισε την υπόθεση «μια καταστροφική τραγωδία». Είπε ότι η διαδικασία θα είναι πολύ περίπλοκη και ζήτησε να αντιμετωπιστούν οι περιστάσεις «όχι βιαστικά».

Πριν από μια δεκαετία, ο Νικ Ράινερ μίλησε δημόσια για τη μάχη του με τον εθισμό και την ψυχική υγεία, αφού γύρισε μια ταινία με τον πατέρα του, «Being Charlie», η οποία βασιζόταν πολύ χαλαρά στη ζωή τους.

Οι εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν ακόμη αποφασίσει εάν θα επιδιώξουν την θανατική ποινή.

