Αναβλήθηκε η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Νικ Ράινερ – Ο δικηγόρος του ζήτησε την αντικατάστασή του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δικαστής ανέβαλε την Τετάρτη την απαγγελία κατηγοριών στον Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του, Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, αφού ο συνήγορός του ζήτησε να αντικατασταθεί.
Η δικαστής Τερέζα ΜακΓκόνιγκλ συμφώνησε με το αίτημα του δικηγόρου Άλαν Τζάκσον κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, όπου ο Νικ Ράινερ αναμενόταν να ακούσει το κατηγορητήριο και να δηλώσει την ενοχή του, 3 1/2 εβδομάδες αφότου ο αγαπημένος ηθοποιός-σκηνοθέτης και η σύζυγός του, επί 36 χρόνια παντρεμένοι, βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι τους στην πολυτελή περιοχή Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Ο Τζάκσον δεν είπε γιατί ήθελε να αποχωρήσει από την υπόθεση.
Η βοηθός δημόσιου συνήγορου Κίμπερλι Γκριν ανέλαβε στη συνέχεια ως δικηγόρος του Νικ Ράινερ και ο δικαστής ανέβαλε την απαγγελία κατηγοριών μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου. Κατά τη σύντομη εμφάνισή του, ο Ράινερ μίλησε μόνο για να συμφωνήσει στην καθυστέρηση.
Ο Ράινερ στεκόταν πίσω από τζάμι στην αίθουσα του δικαστηρίου φορώντας την καφέ ενδυμασία φυλακής και είχε ξυρισμένα μαλλιά. Ο Τζάκσον και η ομάδα του στέκονταν μπροστά του στην άλλη πλευρά του τζαμιού. Σε κάποιο σημείο, ο Ράινερ σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών του για να κοιτάξει πάνω από τα κεφάλια των δικηγόρων και να κοιτάξει το κοινό.
Η δικαστής ενέκρινε τη χρήση καμερών εντός της αίθουσας του δικαστηρίου, αλλά είπε ότι δεν μπορούσαν να ληφθούν φωτογραφίες του κατηγορουμένου.
Ο Νικ Ράινερ, 32 ετών, το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του Ρομπ Ράινερ, κρατείται χωρίς εγγύηση από τη σύλληψή του τον περασμένο μήνα. Κατηγορείται για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.
Ο Τζάκσον, πρώην εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, ο οποίος εκπροσώπησε τον Χάρβεϊ Γουάινστιν στη δίκη του στο Λος Άντζελες δεν είχε δώσει καμία ένδειξη για τα σχέδια υπεράσπισής του στην υπόθεση Ράινερ. Πριν ο δικαστής εγκρίνει το αίτημά του να εγκαταλείψει την υπόθεση, ο Τζάκσον είπε στη ΜακΓκόνιγκλ ότι υπήρχαν 10 εκκρεμείς κλητεύσεις στην έρευνα της υπεράσπισης. Η δικαστής σφράγισε τη λίστα των ατόμων και συμφώνησε ότι δεν χρειαζόταν ακόμη να κοινοποιηθεί στην εισαγγελία.
Μετά την αρχική ακρόαση του Ράινερ, ο Τζάκσον χαρακτήρισε την υπόθεση «μια καταστροφική τραγωδία». Είπε ότι η διαδικασία θα είναι πολύ περίπλοκη και ζήτησε να αντιμετωπιστούν οι περιστάσεις «όχι βιαστικά».
Πριν από μια δεκαετία, ο Νικ Ράινερ μίλησε δημόσια για τη μάχη του με τον εθισμό και την ψυχική υγεία, αφού γύρισε μια ταινία με τον πατέρα του, «Being Charlie», η οποία βασιζόταν πολύ χαλαρά στη ζωή τους.
Οι εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν ακόμη αποφασίσει εάν θα επιδιώξουν την θανατική ποινή.
Διαβάστε επίσης:
Επόμενος στόχος του Τραμπ η Κούβα: Φόβοι για οικονομική καταστροφή μετά την απαγωγή του συμμάχου Μαδούρο
Από τις απαγωγές στις πειρατείες: Καρέ καρέ το αμερικανικό ρεσάλτο σε δύο τάνκερ – Η οργή της Μόσχας και οι νέες απειλές ΗΠΑ
Αντόνιο Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.