Από τις απαγωγές στις πειρατείες: Καρέ καρέ το αμερικανικό ρεσάλτο σε δύο τάνκερ – Η οργή της Μόσχας και οι νέες απειλές ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ συνέλαβαν σήμερα στον Βόρειο Ατλαντικό ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία, έπειτα από μία καταδίωξη πολλών εβδομάδων στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού εναντίον πλοίων που συνδέονται με τη Βενεζουέλα, μια επιχείρηση που κατήγγειλε η Μόσχα.

US forces seized a Russia-flagged ship in the north Atlantic that’s been at the center of a dramatic sea chase across the ocean, an aggressive expansion of its blockade of sanctioned vessels going to and from Venezuela https://t.co/5A2W1wKV5E pic.twitter.com/V2pI8AsBCP January 7, 2026

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης τη σύλληψη ενός άλλου σκάφους, αυτήν τη φορά στην Καραϊβική, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάχη της κατά του σκιώδους στόλου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, χώρα με τεράστια αποθέματα πετρελαίου, των οποίων η Ουάσιγκτον θέλει να πάρει τον έλεγχο, μετά την απαγωγή του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο.

Another sanctioned dark fleet motor tanker, Sophia, has been seized by the U.S. forces off the coast of Venezuela.



The interdicted vessel was operating in international waters and conducting illicit activities in the Caribbean Sea. pic.twitter.com/eSlhQReYZU — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που διεξήγαγαν σήμερα το πρωί μεταξύ της Ισλανδίας και της Σκωτίας, μέλη της αμερικανικής ακτοφυλακής αναχαίτισαν ένα τάνκερ με άδειες δεξαμενές, το οποίο καταδίωκαν από την 21η Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Ρωσία είχε κινητοποιήσει τα δικά της στρατιωτικά πλοία για να το συνοδεύσει.

pic.twitter.com/bAyldqEAjt January 7, 2026

Σε ανάρτηση στο X, η διοίκηση Ευρώπης του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνέλαβε το πλοίο, το οποίο αποκαλεί Bella 1 για παραβίαση κυρώσεων των ΗΠΑ.

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X January 7, 2026

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Ρόιτερς και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δήλωσαν ότι η σημερινή επιχείρηση διεξαγόταν από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέδραμαν αρχικά στην επιχείρηση, όμως αποχώρησαν από το πλοίο, το οποίο βρίσκεται τώρα υπό τον έλεγχο της Ακτοφυλακής, είπε ένας από τους αξιωματούχους.

MARINERA (9230880) just made a sudden southbound turn at 11:26 UTC at 60.9386, -16.37014. Decelerated from 9kn to 8kn speed. pic.twitter.com/dH8BnpF6r5 — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 7, 2026

Επιπλέον, η αμερικανική επιχείρηση είχε τη στήριξη της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας και ενός εκ των στρατιωτικών σκαφών της, κάτι που σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι ήταν μέρος των «προσπαθειών παγκοσμίως για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά της παράκαμψης των κυρώσεων».

Russia has sent a submarine and warships to escort the tanker Bella 1 now reflagged as Russian and renamed Marinera after the U.S. tried to seize it near Venezuela.



The ship is being pursued by the U.S.… pic.twitter.com/JZwD0d3jtS January 7, 2026

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας η επιχειρησιακή συνδρομή έγινε «έπειτα από αίτημα βοήθειας των ΗΠΑ».

Οι αξιωματούχοι στο Ρόιτερς πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου. Δεν είναι σαφές πόσο κοντά βρίσκονταν τα πλοία στην επιχείρηση, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις αντιπαράθεσης των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

U.S. special forces have reportedly launched an operation in the North Sea targeting a Venezuela linked oil tanker formerly known as “Bella 1.”



📸 Images released from the scene appear to show MH-6 “Little Bird” helicopters approaching the vessel aircraft… pic.twitter.com/KMoxnOlf90 — The American Commonwealth Party (@JoinACP) January 7, 2026

«Ταχεία επιστροφή»

«Ο αποκλεισμός βενεζουελανικού πετρελαίου που είναι παράνομο και υπόκειται σε κυρώσεις παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ — οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος να συνεχίσει τις κατασχέσεις τάνκερ της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εννοεί σοβαρά όσα λέει ο πρόεδρος Τραμπ για την προάσπιση των αμερικανικών συμφερόντων. «Όταν ο πρόεδρος μιλάει, το εννοεί. Δεν αστειεύεται. Είμαστε μια κυβέρνηση που ενεργεί για να προωθήσει τα συμφέροντά μας, και αυτό είναι εμφανές», τόνισε ο Χέγκσεθ.

Route taken by the Marinera oil tanker



The Marinera has evaded capture in the Caribbean after U.S. forces attempted to seize it. Formerly known as Bella 1, the tanker changed its name when re-registered as a Russian vessel following the escape.



It is believed to be heading past… pic.twitter.com/ydPwzIDf0y — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σχολίασε ότι η κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Marinera έγινε στο πλαίσιο παραβιάσεων των αμερικανικών κυρώσεων και αποτελεί απόλυτα νόμιμη ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Λέβιτ προσέθεσε ότι η δράση αυτή δεν στοχεύει σε κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία.

Από την πλευρά της, η Μόσχα κατήγγειλε γρήγορα την επιχείρηση, υπενθυμίζοντας πως, βάσει του διεθνούς δικαίου, «κανένα Κράτος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση βίας σε βάρος πλοίων που είναι δεόντως καταχωρημένα στη δικαιοδοσία άλλων κρατών» και ζήτησε την «ταχεία επιστροφή» των Ρώσων μελών του πληρώματος.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε πως έχασε κάθε επαφή με το Marinera, όπως το λέει, αφού αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε αυτό. Ένας κορυφαίος Ρώσος βουλευτής από το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, ο Αντρέι Κλίσας, είπε πως η κατάσχεση από τις ΗΠΑ συνιστά μια πράξη ξεκάθαρης πειρατείας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports.



The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Το όνομα και το ακριβές καθεστώς του πλοίου αποτελούν αντικείμενο διαφωνιών. Για την Ουάσιγκτον, ονομάζεται Bella 1, που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2024 για τις φερόμενες διασυνδέσεις του με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

❗️ U.S. European Command confirms the detention of the tanker Marinera



“The vessel was detained in the North Atlantic in accordance with a warrant issued by a U.S. federal court,” the command said in a statement.



It уточified that the tanker, previously known as Bella-1, was… https://t.co/N9aB9UJvTS pic.twitter.com/AkNM3qyyNn — NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2026

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ, αυτό το πετρελαιοφόρο άλλαξε σημαία και ονομασία «σε μια απεγνωσμένη και μάταιη προσπάθεια να αποφύγει τη δικαιοσύνη».

Η Μόσχα το αποκαλεί Marinera και λέει πως έλαβε την 24η Δεκεμβρίου μια «προσωρινή άδεια» να πλέει υπό ρωσική σημαία.

Η Κρίστι Νόεμ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει ένα ελικόπτερο να προσεγγίζει τη γέφυρα ενός πετρελαιοφόρου και στρατιώτες να κατεβαίνουν και στη συνέχεια να ανεβαίνουν σκάλες, χωρίς να διευκρινίζει για ποιο πλοίο επρόκειτο.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

Το πετρελαιοφόρο που αναχαιτίστηκε σήμερα στην Καραϊβική, το Sophia, ήταν, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, «χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων». Συνοδεύτηκε προς τις ΗΠΑ, όπου αναμένεται να «κρατηθεί», διευκρινίζει ο αμερικανικός στρατός. Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, το Καράκας συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον για το θέμα.

