Νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου Ρώσος μεγιστάνας – Σοκάρει το βίντεο της πτώσης

Τραγικό τέλος βρήκαν οι δύο επιβάτες ιδιωτικού ελικοπτέρου, που συνετρίβη στην περιοχή Περμ Κράι της Ρωσίας. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών, το ελικόπτερο συνετρίβη στον χώρο αναψυχής του πάρκου Ασάτλι.

Σε βίντεο που ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας το ελικόπτερο καταγράφεται να μπλέκεται σε καλώδια ηλεκτροδότησης, και κατόπιν να πέφτει. Μάλιστα, ακριβώς πριν την πτώση του, εμφανίζεται και ένας από τους δύο επιβάτες, να πέφτει στο κενό, πάνω στο χιόνι.

Νεκρός ο εκατομμυριούχος Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ

Σύμφωνα με ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης, τα θύματα ήταν ο εκατομμυριούχος Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ, ιδρυτής της εταιρίας μεταφορών Tattranskom με έδρα το Περμ, και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, στέλεχος της ίδιας εταιρίας.

Τα ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ελικόπτερο ήταν ένα Robinson R44 Raven, ιδιοκτησίας της εταιρίας, και εκτελούσε μη εξουσιοδοτημένη πτήση.

Οι τοπικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

