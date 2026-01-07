Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας «καρατομεί» τον στρατηγό επικεφαλής της φρουράς του Μαδούρο

Ο στρατηγός που διοικεί την προεδρική τιμητική φρουρά της Βενεζουέλας, Χαβιέρ Μαρκάνο Ταμπάτα, απολύθηκε λίγες ημέρες αφότου ο ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις σε επιδρομή στο Καράκας και μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί με κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία.

Η προεδρική τιμητική φρουρά είναι η στρατιωτική δύναμη που παρέχει τους σωματοφύλακες που έχουν αναλάβει την προστασία του αρχηγού του κράτους.

Ενώ η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει ακόμη παράσχει λεπτομερή απολογισμό των θυμάτων, μέλη της φρουράς πιστεύεται ότι είναι μεταξύ των δεκάδων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο.

Η εντολή για την αντικατάσταση του στρατηγού Μαρκάνο Ταμπάτα εκδόθηκε από τη νέα προσωρινή πρόεδρο, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Η Ροντρίγκεζ ορκίστηκε ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης τη Δευτέρα.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Μαδούρο και θεωρείται στενή σύμμαχος του φυλακισμένου ηγέτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον Μαδούρο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα και ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τη Ροντρίγκεζ.

Απείλησε επίσης ότι η Ροντρίγκεζ θα αντιμετωπίσει μια «μοίρα χειρότερη από του Μαδούρο» εάν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το πετρέλαιο, από το οποίο η Βενεζουέλα έχει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα στον κόσμο.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα θα «παραδώσει» έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ, αλλά η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει ακόμη σχολιάσει αυτή τη δήλωση.

Ο τόνος της Ροντρίγκεζ εναλλάσσεται μεταξύ προκλητικού και συμφιλιωτικού από τότε που ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας.

Καταδίκασε την σύλληψη του Μαδούρο ως «παράνομη απαγωγή», αλλά δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή της «κάλεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να συνεργαστούν σε μια ατζέντα συνεργασίας».

Οι ενέργειές της παρακολουθούνται στενά τόσο εντός όσο και εκτός της Βενεζουέλας για να εκτιμηθεί ποια πορεία μπορεί να ακολουθήσει τώρα που είναι επικεφαλής της χώρας και για τυχόν ενδείξεις πιθανών ρήξεων στην κυβέρνησή της.

Η απόλυση του Στρατηγού Μαρκάνο Ταμπάτα είναι μια από τις πρώτες αλλαγές σε ανώτερους αξιωματούχους στον στενό κύκλο της.

Εκτός από το ότι ήταν επικεφαλής της προεδρικής φρουράς, ο Στρατηγός Μαρκάνο Ταμπάτα ηγήθηκε επίσης της στρατιωτικής μονάδας αντικατασκοπείας της Βενεζουέλας DGCIM.

Η DGCIM έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στην καταστολή ατόμων που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση Μαδούρο, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Γκουστάβο Γκονζάλες Λόπεζ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και ήταν επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών της Βενεζουέλας, Σεμπίν, για πολλά χρόνια.

E a “maior democracia do mundo” bombardeou um centro de suprimentos médicos na Venezuela que armazenava materiais destinados a MILHARES de pacientes renais submetidos a hemodiálise. pic.twitter.com/LU2l1RvUCZ — Romulo Dias 🇧🇷 (@RomuloBDias) January 7, 2026

Βενεζουελανοί αναλυτές πιστεύουν ότι η απόλυση του στρατηγού Μαρκάνο Ταμπάτα πιθανότατα σχετίζεται με την αποτυχία της προεδρικής τιμητικής φρουράς να αποτρέψει τη σύλληψη του Μαδούρο.

Η Κούβα, στενός σύμμαχος της Βενεζουέλας, η οποία παρέχει εδώ και καιρό υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών στον Μαδούρο, δήλωσε ότι 32 υπήκοοί της σκοτώθηκαν στην αμερικανική επιδρομή.

Πολλοί από αυτούς πιστεύεται ότι ήταν ενσωματωμένοι στην προεδρική τιμητική φρουρά.

Ο στρατός της Βενεζουέλας δήλωσε ότι 23 μέλη του, συμπεριλαμβανομένων πέντε στρατηγών, σκοτώθηκαν στις αμερικανικές επιδρομές.

Ορισμένοι υποστηρικτές της κυβέρνησης δήλωσαν ότι ένιωσαν «ταπεινωμένοι» από τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις υπερίσχυσαν των αμυντικών συστημάτων της Βενεζουέλας και της προσωπικής φρουράς του Μαδούρο για να συλλάβουν τον ηγέτη της Βενεζουέλας, ο οποίος αργότερα εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με δεμένα τα χέρια και με φυλακισμένη στολή.

Η αντικατάσταση του Μαρκάνο Ταμπάτα θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια της προσωρινής προέδρου να περικυκλωθεί από άτομα που εμπιστεύεται σε μια εποχή που η απειλή μιας ακόμη αμερικανικής επιδρομής είναι πιθανή.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προετοιμάσει ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων, αλλά έκριναν ότι δεν ήταν απαραίτητο εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η μη συμμόρφωση θα σήμαινε ότι η Ροντρίγκεζ θα «πλήρωνε ένα πολύ μεγάλο τίμημα».

Δεν είναι η μόνη στην προσωρινή κυβέρνηση που θα μπορούσε να στοχοποιηθεί σε μια δεύτερη επιδρομή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές που φέρονται να γνωρίζουν το θέμα, ότι ο σκληροπυρηνικός υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέλο, είχε ενημερωθεί από την κυβέρνηση Τραμπ να συμμορφωθεί.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν εδώ και καιρό τον Καμπέλο ότι συμμετείχε σε «συνωμοσία ναρκωτικών», φέροντας ότι βοήθησε αριστερούς αντάρτες να μεταφέρουν κοκαΐνη στις ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αύξησε την αμοιβή του για πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψή του στα 25 εκατομμύρια δολάρια.

