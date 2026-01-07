Οργή στη Μόσχα για την κατάσχεση του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ: «Πειρατεία και παραβίαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών»

Ως παραβίαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου εκλαμβάνει η Ρωσία την αμερικανική επιχείρηση και κατάσχεση του ρωσικού τάνκερ Marinera και απαιτεί σεβασμό της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό επιβιβάστηκε στο Marinera την Τετάρτη στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά η επαφή με αυτό έχει χαθεί, ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών.

Το Υπουργείο τονίζει ότι, σύμφωνα με τους κανόνες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ισχύει στα ύδατα της ανοιχτής θάλασσας και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία κατά πλοίων που είναι δεόντως νηολογημένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών.

US forces seized a Russia-flagged ship in the north Atlantic that’s been at the center of a dramatic sea chase across the ocean, an aggressive expansion of its blockade of sanctioned vessels going to and from Venezuela https://t.co/5A2W1wKV5E pic.twitter.com/V2pI8AsBCP — Bloomberg (@business) January 7, 2026

Στις 24 Δεκεμβρίου 2025, το Marinera έλαβε προσωρινή άδεια πλεύσης υπό την κρατική σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία εκδόθηκε βάσει της ρωσικής νομοθεσίας και του διεθνούς δικαίου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την Οικοδόμηση του Κράτους, Αντρέι Κλίσας, χαρακτήρισε την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου ως κατάφωρη πειρατεία.

Στις 6 Ιανουαρίου, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο TASS ότι η Μόσχα παρακολουθεί με αγωνία την «ανώμαλη κατάσταση» γύρω από το ρωσικό δεξαμενόπλοιο Marinera, το οποίο λάμβανε «αυξημένη προσοχή από το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ και άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, η οποία είναι σαφώς δυσανάλογη με την ειρηνική του κατάσταση».

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX January 7, 2026

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ένα πλοίο της ακτοφυλακής των ΗΠΑ παρακολουθεί το Marinera εδώ και αρκετές ημέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τις δυτικές χώρες να σεβαστούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην ανοιχτή θάλασσα.

Η Ρωσία, παράλληλα, απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν την ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των πολιτών της που βρίσκονται σε ένα κατασχεμένο πετρελαιοφόρο στον Ατλαντικό και την ταχεία επιστροφή τους στην πατρίδα τους, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σημειώνεται πως το ρωσικό τάνκερ διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ’ αυτό.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε τελικά στο δεξαμενόπλοιο, με την Ευρωπαϊκή Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (U.S. European Command) με ανάρτηση να επιβεβαιώνει την κατάσχεση του πλοίου.

❗️ U.S. European Command confirms the detention of the tanker Marinera



“The vessel was detained in the North Atlantic in accordance with a warrant issued by a U.S. federal court,” the command said in a statement.



It уточified that the tanker, previously known as Bella-1, was… https://t.co/N9aB9UJvTS pic.twitter.com/AkNM3qyyNn — NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2026

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Άμυνας, γνωστοποίησαν σήμερα την κατάσχεση του πλοίου M/V Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων.

Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό, βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού είχε προηγουμένως εντοπιστεί και παρακολουθηθεί από το σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής USCGC Munro, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το Bella 1 έχει κατηγορηθεί για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων και μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Έκτοτε έχει αλλάξει το όνομά του σε Marinera και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αλλάξει σημαία από γουιανέζικη σε ρωσική.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλούνται οι New York Times, δεν υπήρξε καμία αντίσταση ή εχθρική ενέργεια από το πλήρωμα.

Με τη βρετανική συνδρομή η επιχείρηση

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στην κατάσχεση του πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία από τις ΗΠΑ

Η δήλωσή του ανέφερε:

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχαν προσχεδιασμένη επιχειρησιακή υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βάσεων, σε στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ που παρεμπόδιζαν το Bella 1 στο κενό Ηνωμένου Βασιλείου-Ισλανδίας-Γροιλανδίας, μετά από αίτημα των ΗΠΑ για βοήθεια. Η RFA Tideforce παρείχε υποστήριξη στις δυνάμεις των ΗΠΑ που καταδίωκαν και παρεμπόδισαν το Bella 1, ενώ η RAF παρείχε υποστήριξη επιτήρησης από αέρος.

Η σχέση άμυνας και ασφάλειας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ είναι η βαθύτερη στον κόσμο και το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε υποστηρικτική υποστήριξη σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο».

