Τεταμένες ισορροπίες στον Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ρωσικό πετρελαιοφόρο από τη Βενεζουέλα – Κατέλαβαν και 2ο τάνκερ σε διεθνή ύδατα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, μετά από καταδίωξη που διήρκεσε εβδομάδες, ενώ κατέλαβαν σε διεθνή ύδατα και το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia, το οποίο επίσης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων.

Το ρωσικό τάνκερ διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ’ αυτό.

JUST IN: 🇺🇸🇷🇺 Footage of US forces seizing Russian-flagged oil tanker in the Atlantic.



pic.twitter.com/bAyldqEAjt — BRICS News (@BRICSinfo) January 7, 2026

MARINERA (9230880) just made a sudden southbound turn at 11:26 UTC at 60.9386, -16.37014. Decelerated from 9kn to 8kn speed. pic.twitter.com/dH8BnpF6r5 — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 7, 2026

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε τελικά στο δεξαμενόπλοιο, με την Ευρωπαϊκή Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (U.S. European Command) με ανάρτηση να επιβεβαιώνει την κατάσχεση του πλοίου.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Άμυνας, γνωστοποίησαν σήμερα την κατάσχεση του πλοίου M/V Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων.

Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό, βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού είχε προηγουμένως εντοπιστεί και παρακολουθηθεί από το σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής USCGC Munro, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X January 7, 2026

Το Bella 1 έχει κατηγορηθεί για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων και μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Έκτοτε έχει αλλάξει το όνομά του σε Marinera και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αλλάξει σημαία από γουιανέζικη σε ρωσική.

🇷🇺🇺🇸 RUSSIA DEPLOYS SUBMARINE TO SHIELD TANKER FROM U.S. SEIZURE ATTEMPT



Russia has sent a submarine and warships to escort the tanker Bella 1 now reflagged as Russian and renamed Marinera after the U.S. tried to seize it near Venezuela.



The ship is being pursued by the U.S.… pic.twitter.com/JZwD0d3jtS — Roxom TV (@RoxomTV) January 7, 2026

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλούνται οι New York Times, δεν υπήρξε καμία αντίσταση ή εχθρική ενέργεια από το πλήρωμα.

Route taken by the Marinera oil tanker



The Marinera has evaded capture in the Caribbean after U.S. forces attempted to seize it. Formerly known as Bella 1, the tanker changed its name when re-registered as a Russian vessel following the escape.



It is believed to be heading past… pic.twitter.com/ydPwzIDf0y January 7, 2026

Η πρώτη επίσημη αντίδραση της Μόσχας

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών αναφέρει ότι «σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ισχύει στην ανοικτή θάλασσα» και «κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα καταχωρημένα σε δικαιοδοσίες άλλων χωρών».

Προσθέτει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο Marinera περίπου στις 15:00 ώρα Μόσχας [12:00 GMT], μετά την οποία χάθηκαν οι επικοινωνίες με το πλοίο.

Στις 24 Δεκεμβρίου, το Marinera έλαβε «προσωρινή άδεια» να πλεύσει υπό ρωσική σημαία, προσθέτει το υπουργείο.

Ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι την επιχείρηση διεξήγαγαν η Ακτοφυλακή από κοινού με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη συμπεριλαμβανομένου ενός υποβρυχίου βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports.



The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ανέφερε ότι το πλοίο, το οποίο φέρει ρωσική σημαία, βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Κάλεσε τις δυτικές χώρες να σεβαστούν το δικαίωμα του σκάφους στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

🚨 BREAKING 🚨



U.S. special forces have reportedly launched an operation in the North Sea targeting a Venezuela linked oil tanker formerly known as “Bella 1.”



📸 Images released from the scene appear to show MH-6 “Little Bird” helicopters approaching the vessel aircraft… pic.twitter.com/KMoxnOlf90 — The American Commonwealth Party (@JoinACP) January 7, 2026

Το πλοίο, το οποίο στο παρελθόν μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα – αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν μεταφέρει πετρέλαιο αυτή τη στιγμή. Το στίγμα του τελευταία φορά εντοπίστηκε μεταξύ της Ισλανδίας και των Βρετανικών Νήσων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι διέταξε «αποκλεισμό» των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, μια κίνηση που η κυβέρνηση της χώρας χαρακτήρισε ως «κλοπή». Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο CBS ότι η Ρωσία έστειλε ένα υποβρύχιο και άλλα πολεμικά πλοία για να συνοδεύσουν το πετρελαιοφόρο.

Σε μια χωριστή εξέλιξη, η αμερικανική Ακτοφυλακή κατέλαβε σε διεθνή ύδατα το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia, το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων, και το συνοδεύουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της U.S. Southern Command την Τετάρτη.

«Σε επιχείρηση πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Άμυνας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ακινητοποίησε χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο ένα δεξαμενόπλοιο «σκοτεινού στόλου», χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων», ανέφερε.

BREAKING:



Another sanctioned dark fleet motor tanker, Sophia, has been seized by the U.S. forces off the coast of Venezuela.



The interdicted vessel was operating in international waters and conducting illicit activities in the Caribbean Sea. pic.twitter.com/eSlhQReYZU — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Το αποτυχημένο «ρεσάλτο»

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή προσπάθησε να επιβιβαστεί τον περασμένο μήνα στο πλοίο ενώ έπλεε στην Καραϊβική.

Το πλήρωμα κατάφερε να διαφύγει, αλλάζοντας δραματικά πορεία. Η προσέγγισή του στην Ευρώπη συνέπεσε με την άφιξη περίπου 10 αμερικανικών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών καθώς και ελικοπτέρων. Η Ρωσία δηλώνει ότι «παρακολουθεί με ανησυχία» την κατάσταση γύρω από το πλοίο.

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο CBS News ότι οι αμερικανικές δυνάμεις σχεδίαζαν να επιβιβαστούν στο πλοίο και ότι η Ουάσιγκτον προτιμούσε να το κατασχέσει παρά να το βυθίσει. Την Τρίτη, η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «παραμένει έτοιμη να υποστηρίξει τους εταίρους της αμερικανικής κυβέρνησης στην καταπολέμηση των πλοίων και των φορέων που υπόκεινται σε κυρώσεις και διέρχονται από την περιοχή αυτή. Οι ναυτικές μας δυνάμεις είναι σε εγρήγορση, ευέλικτες και έτοιμες να παρακολουθήσουν τα πλοία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Όταν θα κληθούμε, θα είμαστε εκεί».

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται ότι η Ουάσιγκτον θα ενημερώσει τον σύμμαχό της. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το CBS υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να οργανώσουν μια επιχείρηση παρόμοια με αυτή που διεξήχθη τον περασμένο μήνα, όταν Αμερικανοί πεζοναύτες και ειδικές δυνάμεις σε συνεργασία με την Ακτοφυλακή κατάσχεσαν το The Skipper, ένα μεγάλο τάνκερ με σημαία Γουιάνας, μετά την αναχώρησή του από λιμάνι της Βενεζουέλας.

«Διπλωματικές τριβές»

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα πλοία που φέρουν τη σημαία μιας χώρας βρίσκονται υπό την προστασία της εν λόγω χώρας, αλλά ο Δημήτρης Αμπατζίδης, ανώτερος αναλυτής κινδύνου και συμμόρφωσης στη ναυτιλιακή εταιρεία πληροφοριών Kpler, δήλωσε στο BBC Verify ότι η αλλαγή του ονόματος και της σημαίας του πλοίου ενδέχεται να μην αλλάξει πολλά. «Η δράση των ΗΠΑ καθορίζεται από την υποκείμενη ταυτότητα του πλοίου, τα δίκτυα ιδιοκτησίας/ελέγχου και το ιστορικό κυρώσεων, και όχι από τα βαμμένα σήματα ή τη σημαία του», είπε.

Ο Αμπατζίδης πρόσθεσε ότι η αλλαγή στο ρωσικό νηολόγιο μπορεί να προκαλέσει «διπλωματικές τριβές», αλλά δεν θα σταματήσει καμία ενέργεια επιβολής των ΗΠΑ. «Προς το παρόν, το πλοίο μας πλέει στα διεθνή ύδατα του Βόρειου Ατλαντικού υπό τη σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σε πλήρη συμμόρφωση με τις normas του διεθνούς ναυτικού δικαίου», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. «Για λόγους που δεν μας είναι σαφείς, το ρωσικό πλοίο τυγχάνει αυξημένης και σαφώς δυσανάλογης προσοχής από το στρατό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, παρά το ειρηνικό του καθεστώς», ανέφερε.

«Αναμένουμε ότι οι δυτικές χώρες, οι οποίες δηλώνουν τη δέσμευσή τους στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην ανοικτή θάλασσα, θα αρχίσουν να τηρούν οι ίδιες αυτή την αρχή», τόνισε η Μόσχα. Η πιθανή αντιπαράθεση σχετικά με το πετρελαιοφόρο πλοίο έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκπληξη που προκάλεσε στον κόσμο η απαγωγή του Μαδούρο από το Καράκας

Διαβάστε επίσης

Από τη Βενεζουέλα στη Γροιλανδία: όταν ο νόμος της ισχύος επιστρέφει στην ευρωπαϊκή αυλή – Τι φοβούνται οι 7 ηγέτες

To Ιράν σε αναβρασμό: Τουλάχιστον 36 νεκροί στις διαδηλώσεις – Ανησυχούν οι μουλάδες μετά τη Βενεζουέλα (Photos)

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ μιλά για παράδοση έως 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου στις ΗΠΑ – Εθνικό πένθος μετά την αμερικανική επέμβαση