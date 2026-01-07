Βενεζουέλα: Ο Τραμπ μιλά για παράδοση έως 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου στις ΗΠΑ – Εθνικό πένθος μετά την αμερικανική επέμβαση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα «παραδώσει» στις Ηνωμένες Πολιτείες από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, προσθέτοντας ότι θα ελέγχει προσωπικά τα έσοδα από την πώλησή τους.

«Έχω την ικανοποίηση να ανακοινώσω ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις ΗΠΑ από 30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υψηλής ποιότητας που υφίσταται κυρώσεις», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Όπως πρόσθεσε, «το πετρέλαιο αυτό θα πωληθεί σε τιμές της αγοράς και τα χρήματα θα ελεγχθούν από εμένα, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ώστε να χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και στη μεταγωγή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρόκειται να δικαστεί για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Διαπραγματεύσεις για εξαγωγές αργού

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, αξιωματούχοι της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με στόχο την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πηγές με γνώση του θέματος σημειώνουν ότι τα διυλιστήρια στον Κόλπο του Μεξικού είναι σε θέση να επεξεργάζονται βαρύ αργό από τη Βενεζουέλα και πριν από την επιβολή των ενεργειακών κυρώσεων εισήγαγαν περίπου 500.000 βαρέλια ημερησίως.

Η Βενεζουέλα διαθέτει σήμερα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αποθηκευμένα σε δεξαμενόπλοια και εγκαταστάσεις, τα οποία δεν έχει καταφέρει να διαθέσει στην αγορά εξαιτίας του αποκλεισμού που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στα μέσα Δεκεμβρίου. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA έχει ήδη μειώσει την παραγωγή λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου και, εάν δεν βρεθεί διέξοδος μέσω εξαγωγών, αναμένεται νέα περικοπή.

Πιθανή συμφωνία για την πώληση αυτού του «εγκλωβισμένου» αργού σε αμερικανικά διυλιστήρια θα περιόριζε περαιτέρω τις εξαγωγές προς την Κίνα, η οποία υπήρξε ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου της Βενεζουέλας την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα μετά το 2020 όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε εταιρείες που εμπορεύονταν βενεζουελανό πετρέλαιο.

Παραμένει πάντως ασαφές με ποιον μηχανισμό η PDVSA, η οποία τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων, θα μπορούσε να εισπράξει έσοδα από τις πωλήσεις. Ο Λευκός Οίκος, η PDVSA και κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Βενεζουέλας δεν προχώρησαν σε επίσημα σχόλια.

Επταήμερο εθνικό πένθος

Την ίδια ώρα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης.

«Πήρα την απόφαση να κηρυχθεί πένθος επτά ημερών προς τιμή των νέων, των γυναικών και των ανδρών που έπεσαν υπερασπιζόμενοι τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση, κάνοντας λόγο για «μάρτυρες της δημοκρατίας».

Σύμφωνα με τις αρχές, από την επιχείρηση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 55 άνθρωποι —23 στρατιωτικοί της Βενεζουέλας και 32 Κουβανοί μέλη δυνάμεων ασφαλείας— ενώ ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων παραμένει άγνωστος. Άλλες πηγές ανεβάζουν τον συνολικό απολογισμό στους 70 με 80 νεκρούς.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες, αντιπρόεδρος της χώρας από το 2018, ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος με τη στήριξη του Ανώτατου Δικαστηρίου και του στρατού. Αντιδρώντας στις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα, τόνισε ότι «η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διοικεί τη χώρα και κανένας ξένος δεν την κυβερνά».

