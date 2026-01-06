Παρίσι: Συμφωνία Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Μία δήλωση προθέσεων για τη μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων, ως εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, υπέγραψαν οι Εμανουέλ Μακρόν, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Κιρ Στάρμερ στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης (06.01.2026) ώρα Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ συμφώνησαν στη Σύνοδο Κορυφής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, η «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» να λειτουργεί ως δύναμη διαβεβαίωσης, υποστηρίζοντας την ειρήνη και την ασφάλεια.

Η υπογραφή της δήλωσης ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, καλύπτοντας ουρανό και θάλασσες και ενισχύοντας τις μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία μονάδας συντονισμού και η εγκατάσταση στρατιωτικών κόμβων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς και η κατασκευή προστατευμένων εγκαταστάσεων για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Στη συνάντηση στο Παρίσι, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 35 χώρες, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και για πρώτη φορά και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Σήμερα, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπως αντικατοπτρίζεται στη Διακήρυξη του Παρισιού, παρέχοντας ισχυρές εγγυήσεις για διαρκή ειρήνη. Αυτή η διακήρυξη του συνασπισμού των προθύμων, για πρώτη φορά, αναγνωρίζει την επιχειρησιακή σύγκλιση μεταξύ των 35 χωρών που αποτελούν τον συνασπισμό των προθύμων, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ. Μιλάμε για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν στις κοινές δηλώσεις με τους υπόλοιπους ηγέτες.

Η διακήρυξη καθορίζει τα «στοιχεία των εγγυήσεων ασφαλείας». Αυτά περιλαμβάνουν:

– Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με συνεισφορές από διάφορα έθνη.

– Μία ουκρανική δύναμη 800.000 ανδρών με την «εκπαίδευση, τις δυνατότητες και όλους τους απαραίτητους πόρους για να διασφαλίσει ότι αυτός ο στρατός μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα επιθετικότητα

– Συνέχιση των εργασιών για τη δημιουργία μιας «πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά για την παροχή διαβεβαίωσης μετά την κατάπαυση του πυρός».

– Και οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεσμεύονται νομικά να υποστηρίξουν την Ουκρανία «σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία».

«Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, ώστε όταν η διπλωματία καταλήξει σε ειρήνη, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων», είπε από την μεριά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

