«Βράζει» το Ιράν από τις διαδηλώσεις: Στους δρόμους παραμένουν οι Ιρανοί, παρά την άγρια καταστολή (Video)

Παρά τη σκληρή καταστολή που αφήνει πίσω της θύματα, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στο Ιράν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, που ξεκίνησαν ως μία κινητοποίηση κατά της ακρίβειας από τους εμπόρους της χώρας.

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, πριν εξαπλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά.

WATCH: Massive anti-government protests erupt in Abdanan, western Iran. pic.twitter.com/f3eY4fCCj0 — Trenches and City Updates (@TrenchesAndCity) January 6, 2026

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του κύματος διαμαρτυρίας, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα τις επίσημες ανακοινώσεις και τα ιρανικά, κρατικά μέσα ενημέρωσης.

In Iran, the shopkeepers' protest continued as eyewitness videos showed people throwing gas canisters amid clashes with security forces in Tehran's Grand Bazaar https://t.co/fmjaHPVs7i pic.twitter.com/xjla98Axaj — Reuters (@Reuters) January 6, 2026

Ωστόσο, ΜΚΟ με έδρα το εξωτερικό εκτιμούν ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων καταστολής, κατά τις πρώτες εννέα ημέρες των διαδηλώσεων.

The protests in Iran: Documentation that shows the security forces attacking protesters in Boroujerd.



___



🔥 Breaking News 🔥 pic.twitter.com/zUGsQv0lTg — 🔥 Breaking News 🔥 (@Breaking_News_V) January 6, 2026

Σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, «τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί».

Activists report dozens killed amid Iran protests after Trump's warning of a possible U.S. interventionhttps://t.co/ntNclW0ima January 6, 2026

Σήμερα, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυρά σήμερα στο δυτικό Ιράν, περιοχή που συγκλονίζεται από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, «αφού επλήγη από σφαίρα που έριξαν ταραξίες κοντά στο Μαλεκσαχί» σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Το Μαλεκσαχί είναι μια κομητεία περίπου 20.000 κατοίκων, στην οποία ζει μεγάλος πληθυσμός Κούρδων. Σε συγκρούσεις το Σάββατο, σκοτώθηκε άλλο ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας.

Συνθήματα για την επιστροφή της δυναστείας του Παχλεβί

Η ιρανική αστυνομία διέλυσε σήμερα διαδήλωση στο μεγάλο παζάρι της Τεχεράνης κάνοντας χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με ΜΚΟ και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🇮🇷⚡- The largest anti-govt protests in a single city so far is beeing recorded in Abdanan



The city is more than 75% Kurdish and 20% Lor. pic.twitter.com/RHfeAIp5wI — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) January 6, 2026

Το πλήθος φώναζε «Ο Παχλεβί θα επιστρέψει», (αναφερόμενο στη δυναστεία του Σάχη που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979) ενώ πολλοί διαδηλωτές δήλωναν ότι «ο Σαγιέντ Αλί θα ανατραπεί», αναφερόμενοι στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Tear gas attack on civilians in Tehran’s Bazaar.



Today, Tuesday, on the tenth day of nationwide protests, security forces attacked protesters in Tehran using tear gas.#Iran pic.twitter.com/ptZbOUQzjR — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 6, 2026

«Ελευθερία! Ελευθερία!», «Χωρίς ντροπή», φώναζαν επίσης δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκαν από την οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, και την Human Rights Activists News με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έκανε λόγο για «σποραδικές συγκεντρώσεις» που διαλύθηκαν από την αστυνομία.

Οι πρόσφατες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν είναι οι πιο σημαντικές στη χώρα, μετά το 2022 όταν η Τεχεράνη και άλλες πόλεις συγκλονίστηκαν από μαζικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο υπό κράτηση της Μάχσα Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί επειδή παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

