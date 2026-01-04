Ιράν: 7η ημέρα διαδηλώσεων στη χώρα, τουλάχιστον 12 οι νεκροί από τις συγκρούσεις (Video)

Νέες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ στην Τεχεράνη ενώ οι βιαιότητες έχουν μεταφερθεί στις περιφέρειες του δυτικού Ιράν, μετέδωσε σήμερα, όγδοη ημέρα των διαμαρτυριών, ένα πρακτορείο ειδήσεων.

Η κίνηση αμφισβήτησης, που είχε αρχικά συνδεθεί με το κόστος ζωής, άρχισε στις 28 Δεκεμβρίου στην ιρανική πρωτεύουσα και έχει έκτοτε επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα με την προβολή πολιτικών διεκδικήσεων.

Η αμφισβήτηση εκδηλώνεται ή εκδηλώθηκε, σε διαφορετικούς βαθμούς, σε περίπου 40 πόλεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις και τα μέσα ενημέρωσης.

A woman in Iran removes her Hijab in defiance of Islam and the Mullahs who rule over her



Western Feminists – Silent

Mainstream Media – Silent

The Left – Silent



Why? 🤔 pic.twitter.com/WnIZA5Ulq1 — Basil the Great (@BasilTheGreat) January 3, 2026

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί από τις 30 Δεκεμβρίου στη διάρκεια τοπικών συγκρούσεων, σύμφωνα με απολογισμό βασισμένο στις επίσημες ανακοινώσεις.

Συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ στην Τεχεράνη χαρακτηρίστηκαν «περιορισμένες» από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο μετέδωσε πως «γενικά συμμετείχαν σ’ αυτές ομάδες 50 ως 200 νέων».

Η πρωτεύουσα έχει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους. Σύμφωνα με το Fars, ακούστηκαν πολιτικά συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα», όμως δεν σημειώθηκαν αξιοσημείωτα επεισόδια. Η κατάσταση αυτή «έρχεται σε αντίθεση με μια ενίσχυση των βιαιοτήτων και των οργανωμένων επιθέσεων σε άλλες περιφέρειες, κυρίως στις δυτικές», επισημαίνει το πρακτορείο.

Στο Μαλεκσαχί, μια κομητεία περίπου 20.000 κατοίκων όπου ζει σημαντικός κουρδικός πληθυσμός, συγκρούσεις στοίχισαν χθες τη ζωή σε ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING: Protests against the Islamic Republic are engulfing nearly every city in Iran. pic.twitter.com/2WldQ8rBTL January 4, 2026

Σύμφωνα με το Fars, «ταραχοποιοί επιχείρησαν να διεισδύσουν μέσα σ’ ένα αστυνομικό τμήμα». «Δύο επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες βιαιότητες και καταστροφές που εντοπίζονται κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας, εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Τεχεράνη.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως οι ιρανικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης δεν ενημερώνουν απαραιτήτως και λεπτομερώς για όλα τα επεισόδια, κάτι που περιπλέκει την εκτίμηση αυτών που συμβαίνουν. Βίντεο για την κινητοποίηση κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα όλων.

Διαβάστε επίσης:

Τεχνικά προβλήματα και στον αεροχώρο της Ιταλίας: Χιλιάδες ταξιδιώτες ξέμειναν στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο – Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Βενεζουέλα: Η μετά Μαδούρο εποχή – Τα τρία πρόσωπα – «κλειδιά», το ερώτημα της προδοσίας και το λάθος του Τραμπ

Γιατί η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα συνιστά επικίνδυνη ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου