Σεισμός 4 Ρίχτερ νότια του Ηρακλείου της Κρήτης

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Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/6) νοτίως του Ηρακλείου Κρήτης.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 73 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,4 χιλιόμετρα.
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