Κρήτη: Διάσωση 41 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Στην περισυλλογή 41 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (10/6) περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ οι μετανάστες εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

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