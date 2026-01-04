Βενεζουέλα: Η μετά Μαδούρο εποχή – Τα τρία πρόσωπα – «κλειδιά», το ερώτημα της προδοσίας και το λάθος του Τραμπ

Την ώρα που ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σέλια Σάντσεζ, έπεφταν στα χέρια της «Ομάδας Δέλτα» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αναλυτές ανά τον κόσμο θέτουν το ερώτημα αν ο Μαδούρο τελικά προδόθηκε από τους ανθρώπους του «εσωτερικού κύκλου» του.

Όπως αναφέρει το Fox News, στον κύκλο αυτό ανήκει ο Ντιόσνταδο Καμπέλο, ο οποίος σήμερα κατέχει το αξίωμα του υπουργού Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ειρήνης και θεωρείται από πολλούς εξίσου ισχυρός με τον Μαδούρο. Ένα άλλο μέλος αυτού του στενού κύκλου είναι ο Βλαντιμίρ Πάντρινιο, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, ο οποίος ασκεί τεράστια εξουσία. Τόσο ο Καμπέλο όσο και ο Πάντρινιο καταδίκασαν αμέσως τις ενέργειες των ΗΠΑ, αλλά οι αντιδράσεις τους μέχρι στιγμής έμοιαζαν «κούφιες».

Ο Ντιοσντάντο Καμπέλο

Ο Καμπέλο είναι πλέον ο αδιαμφισβήτητος διάδοχος του κινήματος του Τσάβες, με τον Παντρίνιο και τη στρατιωτική δύναμη της χώρας να φαίνεται να τον υποστηρίζουν, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας δεν έδειξαν να αντιδρούν καθόλου στην επιχείρηση των ΗΠΑ. Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο X, ο Παντρίνιο καταδίκασε την «εγκληματική στρατιωτική επιθετικότητα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών… που έρχεται να χτυπήσει με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύονται από μαχητικά ελικόπτερα στο Fuerte Tuna, το Καράκας και τις πολιτείες Mirana, Aragua και La Guaira».

Επανέλαβε τα επιχειρήματα του Ούγκο Τσάβες, που χρονολογούνται από δεκαετίες, δηλώνοντας: «Η Βενεζουέλα απορρίπτει με όλη της τη δύναμη την παρουσία αυτών των ξένων στρατευμάτων, που έχουν φέρει μόνο θάνατο, πόνο και καταστροφή. Αυτή η εισβολή αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη τραγωδία που έχει υποστεί η χώρα, η οποία υποκινείται από μια ακόρεστη απληστία για τους στρατηγικούς μας πόρους».

Ο Βλαντίμιρ Παντρίνιο

Με επικήρυξη 50 εκατομμυρίων δολαρίων στο κεφάλι του, κατάρρευση της δημοτικότητας στο εσωτερικό της χώρας και τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2024, τις οποίες η διεθνής κοινότητα χαρακτήρισε ευρέως ως νοθευμένες, η μοίρα του Νικολάς Μαδούρο ήταν προδιαγεγραμμένη εδώ και χρόνια.

Από την πλευρά της, η Ντέλσι Ροντρίγκες, η σημερινή αντιπρόεδρος της χώρας και προς το παρόν εκτελούσα χρέη διαδόχου του Μαδούρο, είναι αντικείμενο έντονων εικασιών ως προς τον τόπο διαμονής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται επί του παρόντος στη Ρωσία, αλλά η Μόσχα το έχει αρνηθεί. Ωστόσο, αυτό που σημειώνεται από διάφορους αναλυτές είναι ότι η επιχείρηση του Τραμπ είχε ένα τεράστιο λάθος, το οποίο και η Ουάσινγκτον ενδέχεται να πληρώσει.

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Το λάθος του Τραμπ

Η απομάκρυνση του Μαδούρο χωρίς την απομάκρυνση του υπόλοιπου καθεστώτος των τσαβιστών θα μπορούσε να αποδειχθεί προβληματική. Ο Καμπέλο και ο Παντρίνιο είναι απίθανο να προεδρεύσουν σε δημοκρατικές εκλογές που πιθανότατα θα χάσουν. Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα έθεταν τον εαυτό τους και την περιουσία τους σε σημαντικό κίνδυνο. Οι αναλυτές θα αξιολογήσουν τώρα ποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται στην επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο, καθώς και αν εμπλέκονται ο Καμπέλο ή ο Παντρίνιο ή μέλη του στρατού της Βενεζουέλας, με αναφορές για έναν έμπειρο πράκτορα της CIA που παρέχει πληροφορίες για την τοποθεσία του Μαδούρο.

Με την Ροντρίγκεζ ως de jure αρχηγό κράτους, θα υπάρξει μια αναπόφευκτη διαμάχη για την εξουσία με τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης και πρόσφατη νικήτρια του βραβείου Νόμπελ. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι σε οποιεσδήποτε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, θα κέρδιζε με μεγάλη διαφορά. Ωστόσο, η τρέχουσα τοποθεσία της είναι άγνωστη, από τότε που έφυγε από τη Νορβηγία στα μέσα Δεκεμβρίου μετά την απονομή του βραβείου της.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Οι ειδικοί της Βενεζουέλας γνωρίζουν ένα πράγμα: το κίνημα του Τσάβες δεν θα αποχωρήσει ήσυχα στη νύχτα του Καράκας. Ο Καμπέλο, ο Πάντρινιο και άλλοι πιστοί του καθεστώτος μπορεί να παραμείνουν για να πολεμήσουν μέχρι τέλους, ή μπορεί να επιδιώξουν να διαπραγματευτούν μια έξοδο προς την Αβάνα και τη Μόσχα, τις πιο λογικές επιλογές. Το σίγουρο είναι ότι η μετάβαση στην μετά τον Μαδούρο εποχή παραμένει ασαφής.

