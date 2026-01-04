search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 11:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 09:27

Κρίσιμη συνάντηση Σι Τζινπίνγκ με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-Μιούνγκ στο Πεκίνο

04.01.2026 09:27
kina notia korea (1)

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-Μιούνγκ έφθασε σήμερα στο Πεκίνο για μια τετραήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Περισσότεροι από 200 νοτιοκορεάτες επιχειρηματίες συνοδεύουν τον Λι, μετέδωσε το CCTV, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα όπως οι επενδύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, η ψηφιακή οικονομία και πολιτιστικές ανταλλαγές.

Στη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Λι αναμένεται να συναντηθεί με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Θα είναι η δεύτερη συνάντησή τους μέσα σε μόλις δύο μήνες, ένα ασυνήθιστα σύντομο διάστημα που, σύμφωνα με αναλυτές, σηματοδοτεί το ενδιαφέρον της Κίνας να προωθήσει την οικονομική συνεργασία και τον τουρισμό.

Η επίσκεψη, η πρώτη του Λι στην Κίνα από τον Ιούνιο που ανέλαβε την προεδρία, άρχισε μερικές ώρες αφότου η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους και μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που αύξησε τις παγκόσμιες εντάσεις.

Η Νότια Κορέα έχει δηλώσει πως η ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο θα είναι στην ημερήσια διάταξη στη διάρκεια του ταξιδιού.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα εγκατασταθούν στη Βενεζουέλα» – «Θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια»

Βενεζουέλα: Οι έξι λόγοι που ο Τραμπ ήθελε το… κεφάλι του Μαδούρο

Μαμντάνι επικρίνει Τραμπ για Βενεζουέλα: Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
damanaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαν κάτι να θέλει η Δαμανάκη

black out new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ – Οικο-αναρχική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Καμία απογείωση ή προσγείωση λόγω τεχνικού ζητήματος στις επικοινωνίες

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα συνιστά επικίνδυνη ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου

GIANIS_KOTSIRAS_NEW
LIFESTYLE

Γιάννης Κότσιρας: Η δήλωση Μητσοτάκη μας βάζει σε περιπέτειες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

leukos oikos 765- new
ΚΟΣΜΟΣ

«FAFO»: Η απειλητική ανάρτηση από Λευκό Οίκο - «Κάνε μ@@@κίες και θα δεις τι θα πάθεις»

eu army
ΚΟΣΜΟΣ

«Ετοιμαστείτε για πόλεμο»: Γιατί επιμένουν οι στρατηγοί της Ευρώπης για σύγκρουση με τη Ρωσία - «Η επικίνδυνη ζώνη ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 11:30
damanaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαν κάτι να θέλει η Δαμανάκη

black out new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ – Οικο-αναρχική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Καμία απογείωση ή προσγείωση λόγω τεχνικού ζητήματος στις επικοινωνίες

1 / 3