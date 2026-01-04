Κρίσιμη συνάντηση Σι Τζινπίνγκ με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-Μιούνγκ στο Πεκίνο

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-Μιούνγκ έφθασε σήμερα στο Πεκίνο για μια τετραήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Περισσότεροι από 200 νοτιοκορεάτες επιχειρηματίες συνοδεύουν τον Λι, μετέδωσε το CCTV, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα όπως οι επενδύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, η ψηφιακή οικονομία και πολιτιστικές ανταλλαγές.

Στη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Λι αναμένεται να συναντηθεί με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Θα είναι η δεύτερη συνάντησή τους μέσα σε μόλις δύο μήνες, ένα ασυνήθιστα σύντομο διάστημα που, σύμφωνα με αναλυτές, σηματοδοτεί το ενδιαφέρον της Κίνας να προωθήσει την οικονομική συνεργασία και τον τουρισμό.

Η επίσκεψη, η πρώτη του Λι στην Κίνα από τον Ιούνιο που ανέλαβε την προεδρία, άρχισε μερικές ώρες αφότου η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους και μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που αύξησε τις παγκόσμιες εντάσεις.

Η Νότια Κορέα έχει δηλώσει πως η ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο θα είναι στην ημερήσια διάταξη στη διάρκεια του ταξιδιού.

