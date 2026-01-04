Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι οργισμένες αντιδράσεις για την απαγωγή Μαδούρο από τις ΗΠΑ – Το Πεκίνο ζητά την απελευθέρωσή του

Μετά το πρώτο σοκ, όλο και περισσότερες χώρες εκφράζουν οργισμένες αντιδράσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που οδήγησε στην απαγωγή του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, Σέλια Σάντσεζ, με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και τρομοκρατία.

Ήδη, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τον βενεζουελανό ηγέτη και τη σύζυγό του και να διευθετήσουν την κατάσταση στη Βενεζουέλα μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Το υπουργείο ανέφερε σε δήλωση, που δημοσιοποίησε μέσω του ιστοτόπου του, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να εγγυηθούν την προσωπική ασφάλεια του Μαδούρο και της συζύγου του, υπογραμμίζοντας πως η σύλληψή τους παραβίασε το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το ΥΠΕΞ της Ρωσίας κάλεσε την αμερικανική ηγεσία να προχωρήσει στην απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του. Παράλληλα, η Μόσχα υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επίλυση των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και της Βενεζουέλας μέσω διαλόγου, τονίζοντας ότι η διπλωματική οδός παραμένει, κατά την άποψή της, η μόνη βιώσιμη λύση για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Επίσης, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι ο τελευταίος είναι «βαθιά ανησυχημένος» από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, προσθέτοντας ότι έχει «ανησυχητικές επιπτώσεις για την περιοχή». «Ανεξάρτητα από την κατάσταση στη Βενεζουέλα, αυτές οι εξελίξεις αποτελούν ένα επικίνδυνο προηγούμενο», αναφέρει η δήλωση. «Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού – από όλους – του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Είναι βαθιά ανήσυχος για το γεγονός ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν γίνει σεβαστοί».

Σε αυτούς που καταδικάζουν συμπεριλαμβάνεται και το Μεξικό, το οποίο προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε «στρατιωτική ενέργεια θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα». «Η μεξικανική κυβέρνηση καταδικάζει και απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις στρατιωτικές ενέργειες που πραγματοποίησαν μονομερώς τις τελευταίες ώρες οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον στόχων που βρίσκονται εντός της επικράτειας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», ανακοίνωσε το ΥΠΕΞ του Μεξικού.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας χρησιμοποήσε σκληρή γλώσσα στον σχολιασμό του, δηλώνοντας ότι «αντιτίθεται σε κάθε μορφή ξένης παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών, καθώς και στην απειλή ή τη χρήση βίας».

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις στη Λατινική Αμερική: ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο καταδίκασε την αμερικανική επιθετικότητα κατά της κυριαρχίας της Βενεζουέλας, ενώ ανακοίνωσε ότι η χώρα του κινητοποίησε τις ένοπλες δυνάμεις της, φοβούμενη κύμα προσφύγων. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, καταδίκασε την αμερικανική επίθεση, ενώ ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν κάθε παραδεκτό όριο. Επίσης, ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, χαρακτήρισε την επίθεση στη Βενεζουέλα «εγκληματική».

Ενδιαφέρουσα ήταν η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έσπευσε να τονίσει ότι η Βρετανία δεν ενεπλάκη στην αμερικανική επίθεση και ότι θέλει να μιλήσει με τον Τραμπ για να λάβει γνώση όσων συνέβησαν, ενώ τάχθηκε υπέρ της τήρησης από όλους του Διεθνούς Δικαίου. Βέβαια, είπε ότι η κυβέρνησή του δεν θα «χύσει δάκρυα» για το τέλος του καθεστώτος του Μαδούρο, και αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν η στρατιωτική δράση παραβίασε ή όχι το διεθνές δίκαιο.

Μπάχαλο στη Γαλλία, καθώς ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση στην επόμενη μέρα της χώρας, με πλήρη σεβασμό στη λαϊκή βούληση και ευχήθηκε ο εκλεγείς το 2024, Ενμούντο Γκονσάλες Ουρουτία, να την διασφαλίσει γρήγορα και ομαλά, ενώ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε δηλώσει στο Χ, πως «η στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο παραβιάζει την αρχή της μη καταφυγής στη βία, η οποία αποτελεί θεμέλιο του Διεθνούς Δικαίου. Η Γαλλία επαναλαμβάνει ότι καμία βιώσιμη πολιτική λύση δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν».

Ήξεις αφήξεις από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος μίλησε για «περίπλοκη νομική αξιολόγηση» της παρέμβασης των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα, επισημαίνοντας την ανάγκη αφενός της εφαρμογής των αρχών του διεθνούς δικαίου και αφετέρου της ομαλής μετάβασης σε κυβέρνηση νομιμοποιημένη μέσω εκλογών, ωστόσο, η αμερικανική επέμβαση έτυχε δριμείας κριτικής από όλα τα γερμανικά κόμματα.