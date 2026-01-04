Μαμντάνι επικρίνει Τραμπ για Βενεζουέλα: Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος κατακρίνει ευθέως την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Όπως έγραψε στο X, «η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου» και σημείωσε ότι «αυτή η κατάφωρη επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος δεν επηρεάζει μόνο όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά επηρεάζει άμεσα τους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων που θεωρούν αυτή την πόλη σπίτι τους».

Η δήλωση προστίθεται στις δεκάδες άλλων, κυρίως Δημοκρατικών πολιτικών, που έχουν αντιδράσει έντονα για την επιχείρηση Τραμπ στη Βενεζουέλα και θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραβίασε το Σύνταγμα.

Ολόκληρη η ανάρτησή του αναφέρει:

«Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τον αμερικανικό στρατό, καθώς και για την προγραμματισμένη φυλάκισή τους σε ομοσπονδιακή κράτηση εδώ στη Νέα Υόρκη.

Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου.

Αυτή η κατάφωρη επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος δεν επηρεάζει μόνο όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά επηρεάζει άμεσα τους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων που θεωρούν αυτή την πόλη σπίτι τους. Η ασφάλειά τους και η ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου εστιάζεται στην ασφάλειά τους και στην ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου, και η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εκδίδει σχετικές οδηγίες».

I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City.



Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and… January 3, 2026

Διαβάστε επίσης

Βενεζουέλα: Σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο, αναμένεται να οδηγηθεί σε δίκη μαζί με τη σύζυγό του – «Αστυνομική επιχείρηση», λέει ο Χέγκσεθ (Photos/Videos)

Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε καθήκοντα προέδρου με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Πετρέλαιο, όπλα και μακροχρόνιοι δεσμοί: Τι συνδέει Ρωσία-Βενεζουέλα και τι έχει να χάσει ο Πούτιν μετά την απαγωγή Μαδούρο