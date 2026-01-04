search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 09:34
ΚΟΣΜΟΣ

04.01.2026 08:13

Μαμντάνι επικρίνει Τραμπ για Βενεζουέλα: Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

04.01.2026 08:13
Απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος κατακρίνει ευθέως την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Όπως έγραψε στο X, «η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου» και σημείωσε ότι «αυτή η κατάφωρη επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος δεν επηρεάζει μόνο όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά επηρεάζει άμεσα τους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων που θεωρούν αυτή την πόλη σπίτι τους».

Η δήλωση προστίθεται στις δεκάδες άλλων, κυρίως Δημοκρατικών πολιτικών, που έχουν αντιδράσει έντονα για την επιχείρηση Τραμπ στη Βενεζουέλα και θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραβίασε το Σύνταγμα.

Ολόκληρη η ανάρτησή του αναφέρει:

«Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τον αμερικανικό στρατό, καθώς και για την προγραμματισμένη φυλάκισή τους σε ομοσπονδιακή κράτηση εδώ στη Νέα Υόρκη.

Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου.

Αυτή η κατάφωρη επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος δεν επηρεάζει μόνο όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά επηρεάζει άμεσα τους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων που θεωρούν αυτή την πόλη σπίτι τους. Η ασφάλειά τους και η ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου εστιάζεται στην ασφάλειά τους και στην ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου, και η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εκδίδει σχετικές οδηγίες».

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 09:33
