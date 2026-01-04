Βενεζουέλα: Σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο, αναμένεται να οδηγηθεί σε δίκη μαζί με τη σύζυγό του – «Αστυνομική επιχείρηση», λέει ο Χέγκσεθ (Photos/Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC), μια διαβόητη φυλακή στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης κρατείται εδώ και κάποιες ώρες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σέλια Σάντσεζ, οι οποίοι απήχθησαν από στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ από το Καράκας και αναμένεται να οδηγηθούν σε δίκη τις επόμενες ημέρες.
Το MDC είναι η μοναδική ομοσπονδιακή φυλακή στη Νέα Υόρκη και είναι γνωστή για τη διαχείριση πολλών υποθέσεων υψηλού προφίλ, όπως του ράπερ R Kelly, της Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδας του Τζέφρι Επστάιν και, πιο πρόσφατα, του Sean «Diddy» Combs.
Η φυλακή είναι επίσης γνωστή για τις σκληρές συνθήκες, τη βία και τις καταγγελίες για ανεπαρκή εποπτεία, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης ενός κατηγορουμένου που μαχαιρώθηκε πολλές φορές, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν έλαβε ιατρική περίθαλψη και αντίθετα φέρεται να κλειδώθηκε στο κελί του για 25 ημέρες.
US officials release more images of Maduro following his capture from Venezuela. pic.twitter.com/tXey1tXwNS— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) January 4, 2026
Νωρίτερα ο Μαδούρο έφθασε σε στρατιωτική βάση στις ΗΠΑ νωρίς το Σάββατο. Μεταφέρθηκε στα γραφεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) στη Νέα Υόρκη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, πριν μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του Μπρούκλιν. Ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα παραπεμφθούν σε δίκη σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί ενώπιον δικαστή στη Νέα Υόρκη.
🚨 JUST IN: INCREDIBLY symbolic footage as Nicolas Maduro is flown by US federal agents past the STATUE OF LIBERTY in New York City to face justice for his heinous crimes
And it all happened under President Donald Trump!
We are witnessing history right now 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/u9waYlIJg0— Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 4, 2026
Ο αρχηγός των γενικών επιτελείων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν περιέγραψε, λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν την επίθεσή τους στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο. Συγκεκριμένα, είπε ότι:
Footage of Former Venezuelan President Nicolás Maduro entering the DEA Building earlier in New York City, telling bystanders “Goodnight” and wishing them a “Happy New Year.” pic.twitter.com/v4mctwzyc2— OSINTdefender (@sentdefender) January 4, 2026
Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μίλησε στο CBS News μετά την επίσκεψή του στη Βάση Άντριους στο Μέριλαντ, όπου επέστρεψαν οι Αμερικανοί στρατιώτες μετά την επιτυχή αποστολή στη Βενεζουέλα. «Είδα το καλύτερο της Αμερικής, είδα άνδρες και γυναίκες να αφιερώνουν τη ζωή τους στην υπεράσπιση της χώρας μας και στην εκπλήρωση αυτής της αποστολής», δήλωσε ο Χέγκσεθ.
Παράλληλα, περιέγραψε και την… ντρίπλα του Λευκού Οίκου, για την απόφαση για στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, λέγοντας ότι η επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο και της συζύγου του ήταν «μια άσκηση επιβολής του νόμου», αν και έσπευσε να προσθέσει ότι «θα συνεχίσουμε να εμπλέκουμε το Κογκρέσο». Στην ουσία, η λογική της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι η σύλληψη του ηγέτη μιας ξένης χώρας, σε μια επιχείρηση που χρησιμοποιήθηκε ο στρατός των ΗΠΑ είναι μια απλή αστυνομική επιχείρηση.
Ο Χέγκσεθ συνέχισε λέγοντας ότι «το τι θα συμβεί στη συνέχεια θα αποφασιστεί από τους Βενεζουελάνους, αλλά τελικά η Αμερική θα ωφεληθεί… από άποψη ασφάλειας και ευημερίας, και πιστεύουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και για τον λαό της Βενεζουέλας», και εξήρε τον Τραμπ ως «πρόεδρο της δράσης» λέγοντας ότι «δεν μπορείς να έχεις ειρήνη σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο χωρίς δύναμη». Ο υπουργός Άμυνας μίλησε επίσης εκτενώς για την «ευημερία από το πετρέλαιο» για την Αμερική ως έναν άλλο παράγοντα για την αποστολή.
