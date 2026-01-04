search
04.01.2026 01:04

Συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Βενεζουέλα

04.01.2026 01:04
netaniaxou oie 55- new

Για τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου προγραμματίστηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και την απαγωγή του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο.

Η συνεδρίαση προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματος της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, που ξεκίνησε τη θητεία της ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την εκλογή της τον περασμένο Μάιο.

