Συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Βενεζουέλα

Για τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου προγραμματίστηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και την απαγωγή του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο.
Η συνεδρίαση προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματος της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, που ξεκίνησε τη θητεία της ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την εκλογή της τον περασμένο Μάιο.
