ΚΟΣΜΟΣ

04.01.2026 00:42

«FAFO»: Η απειλητική ανάρτηση από Λευκό Οίκο – «Κάνε μ@@@κίες και θα δεις τι θα πάθεις»

04.01.2026 00:42
Με μία ανάρτηση στο Instagram, με την οποία επιστρατεύει το ακρωνύμιο «FAFO», που στα ελληνικά αποδίδεται ως «Κάνε μ@@@@@@@ και θα δεις τι θα πάθεις», επέλεξε να στείλει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, μάλλον, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση έγινε από τον Λευκό Οίκο μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Εμφανίζεται σε αυτή την ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, μαζί με τη φράση «δεν παίζουμε».

Το ακρωνύμιο «FAFO» σημαίνει επί λέξει «Fuck Around and Find Out».

Το νόημα και το τι θέλει να πει σε όλο τον κόσμο ο Τραμπ, είναι περισσότερο από σαφή.

