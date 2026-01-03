Σύλληψη Μαδούρο: Στην Νέα Υόρκη το αεροπλάνο με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και τη σύζυγό του (Video)

Στη Νέα Υόρκη προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Νικολάς Μαδούρο.

Βίντεο από το αμερικανικό NBC καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης του αεροσκάφους ενώ νωρίτερα τοπικοί αστυνομικοί είχαν αποκλείσει το αεροδρόμιο εν αναμονή της άφιξης του ηγέτη της Βενεζουέλας.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει πράκτορες της DEA και του FBI να επιβιβάζονται στο εν λόγω αεροσκάφος.

Agora: Agentes de DEA e FBI já estão dentro do avião que trouxe Nicolás Maduro para NY, EUA. pic.twitter.com/UthVWAyK58 — Gabriel Menezes (@briel_menezes) January 3, 2026

Νωρίτερα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει την άφιξη του Μαδούρο και της συζύγου του στη Νέα Υόρκη για να προσαχθεί ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την επόμενη εβδομάδα.

Το ζευγάρι σύρθηκε έξω από το υπνοδωμάτιό του κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης επιχείρησης από τον αμερικανικό στρατό στο Καράκας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέα δίωξη κατά του Μαδούρο, καθώς και κατά της συζύγου και του γιου του.

Ο Μαδούρο αναμένεται να μεταφερθεί με ελικόπτερο στην πόλη όπου θα γίνει η διαδικασία κράτησής του και θα μεταφερθεί στη φυλακή Metropolitan Detention Center, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στο NBC News.

Πρόσθεσαν ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο έως το βράδυ της Δευτέρας.

