Η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας και ο Άρειος Πάγος για το νόμο Κατσέλη, το άθροισμα Τσίπρα – Ανδρουλάκη, η κίνηση Κικίλια με Μάγγο και ο προορισμός τη Σίας

Καλημέρα σας

Τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια και το πώς τα διαχειρίζονται Funds και τράπεζες απασχολεί έντονα την κυβέρνηση εδώ και καιρό. Αλλά ειδικά μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που είναι στο νόμο Κατσέλη, έχει προκύψει ένα σημαντικό θέμα. Το οποίο αφορά στην ερμηνεία της απόφασης, με τις δύο πλευρές – δανειολήπτες από τη μία και τράπεζες, funds από την άλλη – να δίνουν διαφορετικές ερμηνείες.

Για την ακρίβεια, η δεύτερη πλευρά, αυτή των τραπεζών και των funds και των services, ερμηνεύουν κατά το δοκούν την απόφαση, μπερδεύουν την κατάσταση και πάνε να αποφύγουν τις συνέπειες – να επιστρέψουν λεφτά που κακώς πήραν με άλλα λόγια.

Εδώ φαίνεται ότι οι τράπεζες θέλουν να έχουν και την κάλυψη της Τράπεζας της Ελλάδας – κακώς ο Γιάννης Στουρνάρας μπορεί να έχει αφήσει κάποιο τέτοιο περιθώριο. Γι’ αυτό και το οικονομικό επιτελείο θέλει άμεση δράση και ξεκαθάρισμα, ώστε να λυθεί το όποιο πρόβλημα σε όφελος των δανειοληπτών.

Στο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι όσο το αφήνουν τόσο επιτρέπουν και στην αντιπολίτευση να ρίχνει… ξύλο στην κυβέρνηση – φάνηκε και από την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα.

Η νέα στρατηγική του Τσίπρα

Διαπίστωσα λοιπόν με την ευκαιρία και απομένει να φανεί εάν πρόκειται για σταθερή και στρατηγική επιλογή, ότι ο Αλέξης Τσίπρας στρέφεται στα θέματα της οικονομίας, του βιοτικού επιπέδου, του στεγαστικού, της ακρίβειας, των κόκκινων δανείων και πάει λέγοντας.

Όχι ότι αφήνει τα θέματα της διαφθοράς, με τα οποία πήγαινε πάντα και συνεχίζει να τα έχει στην ατζέντα του. Αλλά πλέον βάζει στο μίγμα περισσότερη οικονομία και καθημερινά προβλήματα.

Εάν πρόκειται λοιπόν για συνειδητή στροφή, πάει να πει ότι κατάλαβε πως με το «δικαιοσύνη παντού», που πήγε το 2023 περίπου μονοσήμαντα, δεν πρόκειται να πετύχει πολλά.

Άλλωστε στο πεδίο αυτό υπάρχει πλέον και η Μαρία Καρυστιανού, ενώ φαίνεται πως και το ΠΑΣΟΚ έχει ρίξει το μεγαλύτερο βάρος του, κυρίως λόγω υποκλοπών.

Θα έχει σημασία πραγματικά ποιο θα είναι το πεδίο της μάχης. Όπως έλεγε και ο Σουν Τζου η έκβαση της αναμέτρησης εξαρτάται από το πεδίο της μάχης – να το γνωρίζεις άριστα. Και ακόμα καλύτερα να το επιλέγεις εσύ.

Το σοκ από τα ποσοστά…

Η τελευταία δημοσκόπηση της Alco είχε πολλά σοκ για πολλούς.

Βλέπετε η εταιρεία είναι από τις ελάχιστες που δίνει μόνο πρόθεση ψήφου και αποφεύγει να μπει σε κατανομές αναποφάσιστων και να δώσει «εκτιμήσεις» εκλογικής επίδοσης.

Η κατανομή είναι μία δύσκολη και σύνθετη διαδικασία. Απαιτεί ποιοτικές αναλύσεις, ένα σοβαρό μέγεθος δεδομένων, πολύ ψάξιμο στα… έγκατα του εκλογικού σώματος. Και επειδή λίγες επιστρατεύουν – πρέπει και να το γνωρίζουν άλλωστε το έρμο το εργαλείο – την τεχνητή Νοημοσύνη, κάνουν μία κατανομή κυρίως με βάση την προέλευση των αναποφάσιστων και τις προηγούμενες εκλογικές επιδόσεις.

– Το θέμα λοιπόν είναι ότι δίνοντας η Alco μόνο πρόθεση και επειδή τα ποσοστά είναι χαμηλά, ένα πάγωμα το έχουν οι περισσότεροι. Είδαμε δηλαδή πολύ χαμηλά νούμερα και στο ΠΑΣΟΚ και στον Βελόπουλο και στην Κωνσταντοπούλου. Για τη ΝΔ δεν το συζητώ: Κάτω καθαρά από το όριο 25% για το μπόνους.

…και το άθροισμα ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ που (θα) θέλει… απαντήσεις

Αλλά υπάρχει και ένα «ιδιαίτερο» στοιχείο στη μέτρηση: Το άθροισμα ΕΛΑΣ (14,2%) και ΠΑΣΟΚ (10,3%) είναι πάνω από το ποσοστό της ΝΔ (23,3%). Ναι, πολλοί είπαν «δεν είναι αυτό που νομίζετε», καθότι «στην πολιτική η πρόσθεση δεν βγάζει σώνει και καλό το αριθμητικό άθροισμα» και πάει λέγοντας.

Όμως κρατήστε το: Αν (λέμε αν) αυτή η εικόνα συνεχιστεί για πολύ και ιδίως εάν αποτυπωθεί και στην κάλπη – με όποια ποσοστά τελικά για τα τρία κόμματα – οι Τσίπρας και Ανδρουλάκης θα έχουν πολλές δύσκολες ερωτήσεις να απαντήσουν…

Σία και… αράξαμε

Μεγκα, ΑΝΤ1, Μέγκα, ΑΝΤ1, Μέγκα, ΑΝΤ1, Μέγκα, ΑΝΤ1. Εκεί καταλήγει το,… α, μπε, μπα, μπλον για την Σία.

Κρατήστε το…

Αιφνιδιασμός και τρίποντο

Γρήγορα κινήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας με το θέμα του νέου γενικού γραμματέα στο υπουργείο του. Βλέπετε, το πιο δύσκολο εγχείρημα με τις αλλαγές που έγιναν σε 4 υπουργεία, ήταν αυτό του Ναυτιλίας, καθότι έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και τα νησιά είναι στα «κόκκινα». Είναι δύσκολο να αγγίξεις θέματα προσωπικού λοιπόν, έτσι όπως τα ζήτησε το Μαξίμου. Αλλά στο μπάσκετ οι άνθρωποι μαθαίνουν να παίρνουν αποφάσεις στο δευτερόλεπτο και έτσι ο Κικίλιας βρήκε αμέσως μία έξυπνη λύση, βάζοντας τον Φώτη Μάγγο. Ο οποίος είναι επί 12 χρόνια δήμαρχος Λειψών και ξέρει τη νησιωτικότητα (την πιο ευαίσθητη και επίπονη πλευρά της μάλιστα) όσο λίγοι. Ο κόουτς Βασίλης θα μπορούσε να πάει στην εύκολη οδό της στενής κομματικής δεξαμενής, αλλά κατάφερε να κάνει μεταγραφή από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και επί της αρχής αυτό τού πιστώνεται…

Τα υπόλοιπα στο πεδίο θα κριθούν…

Πολλές οι νύφες στα τρόφιμα λίγοι γαμπροί

Η εξαγορά της Νιτσιάκος από την ουκρανική MHP άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τον επόμενο στόχο στον χώρο των τροφίμων. Τραπεζίτες, σύμβουλοι εξαγορών και στελέχη της αγοράς συμφωνούν ότι ο κύκλος συγκέντρωσης του κλάδου δεν έχει ολοκληρωθεί. Το αντίθετο.

Στα τραπέζια των συζητήσεων ακούγονται συχνά ονόματα όπως η Κρι Κρι, η ΜΕΒΓΑΛ, η ΕΒΟΛ, αλλά και άλλες ισχυρές περιφερειακές βιομηχανίες με εξαγωγικό αποτύπωμα και ισχυρά brands. Όχι γιατί πωλούνται, αλλά γιατί διαθέτουν όλα όσα αναζητούν σήμερα τα επενδυτικά κεφάλαια και οι μεγάλοι στρατηγικοί παίκτες: ανάπτυξη, κερδοφορία και παρουσία στο εξωτερικό.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι αλλού. Οι «νύφες» είναι πολλές, αλλά οι «γαμπροί» λιγότεροι απ’ ό,τι πριν από δύο χρόνια. Τα υψηλά επιτόκια, η αβεβαιότητα στις αγορές και οι αυξημένες αποτιμήσεις έχουν κάνει αρκετούς επενδυτές πιο επιλεκτικούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δούμε νέο deal. Σημαίνει απλώς ότι όποιος χτυπήσει την επόμενη πόρτα, θα το κάνει πολύ πιο προσεκτικά. Και στην αγορά λένε ότι οι διερευνητικές συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.

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