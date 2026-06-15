Alco: Μονοψήφια η διαφορά της ΝΔ με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Πάνω από την Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ

Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη ΝΔ και την ΕΛΑΣ δείχνει η δημοσκόπηση της Alco που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Alpha. Παράλληλα, καταγράφει τη δυναμική και τον αυτοπροσδιορισμό των ψηφοφόρων τόσο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα όσο και του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, δίνοντας μια εικόνα του πολιτικού σκηνικού που διαμορφώθηκε με την ανακοίνωση των νέων πολιτικών σχηματισμών, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ είναι στο 23,3%, η ΕΛΑΣ 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, η Φωνή Λογικής 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,8%, η Νίκη 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Άλλο Κόμμα 2,9%, «Δεν έχω αποφασίσει» 16%.

Στην ερώτηση για ποιον πολιτικό αρχηγό θεωρούν ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, στις αυθόρμητες απαντήσεις, πρώτος έρχεται ο Κ. Μητσοτάκης με 23%, ακολουθεί ο Αλ. Τσίπρας με 12%, ο Ν. Ανδρουλάκης με 7%, ο Δ. Κουτσούμπας με 4%, η Μ. Καρυστιανού με 3%, ο Κ. Βελόπουλος με 3%, η Ζ. Κωνσταντοπούλου με 2%, η Α. Λατινοπούλου με 2%, ο Δ. Νατσιός με 1%, ο Γ. Βαρουφάκης με 1%, «Κανένας» 32%.

Τι λένε για τα νέα κόμματα οι πολίτες

Στο ερώτημα «θα λέγατε ότι οι πρώτες σας εντυπώσεις για κάθε ένα από τα νέα κόμματα είναι θετικές ή αρνητικές» οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΕΛ.Α.Σ.

ΘΕΤΙΚΕΣ 25%

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 62%

ΔΓ/ΔΑ 13%

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ 22%

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 60%

ΔΓ/ΔΑ 18%

Ποιοι ψηφίζουν ΕΛ.Α.Σ. και Ελπίδα για τη Δημοκρατία

Ποιοι ψηφίζουν ΕΛ.Α.Σ:

ΝΔ 2%

ΣΥΡΙΖΑ 62%

ΠΑΣΟΚ 6%

ΚΚΕ 9%

Ελληνική Λύση 2%

Πλεύση Ελευθερίας 7%

ΜέΡΑ25 2%

Άλλο κόμμα 2%

Δεν ψήφισαν 6%

(ποσοστά επί των ψηφοφόρων κάθε κόμματος το 2023)

Ποιοι ψηφίζουν Ελπίδα για τη Δημοκρατία:

ΝΔ 6%

ΣΥΡΙΖΑ 7%

ΠΑΣΟΚ 1%

ΚΚΕ 1%

Ελληνική Λύση 2%

Νίκη 24%

Πλεύση Ελευθερίας 3%

ΜέΡΑ25 7%

Άλλο κόμμα 25%

Δεν ψήφισαν 9%

(ποσοστά επί των ψηφοφόρων κάθε κόμματος το 2023)

Το 25% βλέπει ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης την ΕΛΑΣ

Στο ερώτημα αν οι πολίτες βλέπουν στην ΕΛΑΣ εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ή αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας, το 25% των ερωτηθέντων απαντά ότι ναι βλέπει προοπτιική διακυβέρνησης, έναντι 43% που βλέπει ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ ένα ποσοστό 32% δεν απαντά.

Το 10% βλέπει ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης την Ελπίδα για τη Δημοκρατία

Αντίστοιχα, το ποσοστό που βλέπει προοπτική διακυβέρνησης για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού φτάνει στο 10% , ενώ το 50% των πολιτών βλέπουν ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας.

Πώς αυτοπροσδιορίζονται οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ

Το προφίλ των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ διερευνά η δημοσκόπηση, καθώς το 78% δηλώνουν αριστεροί/ κεντροαριστεροί και το 9% κεντρώοι και άλλο ένα 9% δηλώνουν τίποτα.

Πώς αυτοπροσδιορίζονται οι ψηφοφόροι της Ελπίδας για τη Δημοκρατία

Αντίστοιχα ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ελπίδας για τη Δημοκρατία πρώτο είναι το τίποτα με 25%, ακολουθούν οι Δεξιοί με 20%, κεντροαριστεροί σε ποσοστό 18% και κεντρώοι σε ποσοστό 16%, ενώ μόλις το 4% δηλώνουν αριστεροί.

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