Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού και γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, Σαντάμ Χαφτάρ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο προσφυγικό, καθώς η Αθήνα επιθυμεί να περιοριστούν οι ροές προσφύγων που φτάνουν στην Κρήτη από τα παράλια της Λιβύης.

Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.

Τέθηκε, επίσης, το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων.

Νωρίτερα ο Σαντάμ Χαφτάρ συνάντησε τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

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