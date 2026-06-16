Τα… ιρανικά ενισχύουν Μάρτιο για εκλογές, η άνοδος Τσίπρα και η υποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ο «πράσινος» Κασσελάκης, το ερώτημα με Ραλλία και η Καρυστιανού

Καλημέρα σας

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τερματισμό (και επίσημο) του πολέμου και αφού προηγήθηκαν κάπου 37 σχετικές ανακοινώσεις/προβλέψεις του Τραμπ, που πήγαν κουβά, αλλάζει τα δεδομένα στο διεθνές παίγνιο. Κυρίως στις τάσεις της παγκόσμιας οικονομίας και στις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα και πράγματα που δεν είχαμε ξαναδεί μέχρι τώρα – τόση… «επιτυχία» είχε αυτή η ιδέα για τον πόλεμο με το Ιράν.

Στα καθ’ ημάς, που έχουμε μία παραπάνω ζέση με τις οικονομικές επιπτώσεις έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πώς θα επιδράσει η νέα εξέλιξη. Όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά και στα πολιτικά.

Για παράδειγμα, εάν όντως αποφύγουμε τα χειρότερα για το χειμώνα, τότε διευκολύνεται το σενάριο για εκλογές τον Μάρτιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάρει τις αποφάσεις του εξετάζοντας πολυπαραγοντικά το θέμα βέβαια. Αλλά εάν μετρήσει σημαντικά τον παραπάνω παράγοντα, τότε θα «κοιτάξει» προς την άνοιξη.

Νέος, καχεκτικός δικομματισμός

Στο μεταξύ, η χθεσινή μέτρηση της Alco ενισχύει με τη σειρά της κάποιες… τάσεις στο πολιτικό σκηνικό.

Η εταιρεία μετράει μόνο πρόθεση ψήφου, αφήνοντας χώρο σε αναλύσεις και… διευρυμένα σενάρια.

Αλλά ένα προσεκτικό μάτι εντοπίζει ότι η ΝΔ λιγότερο και η ΕΛΑΣ περισσότερο, «τσιμπάνε». Και σε συνδυασμό με την υποχώρηση του τρίτου ΠΑΣΟΚ και της τέταρτης Ελπίδα για Δημοκρατία, το σκηνικό πάει να μοιάσει όλο και πιο έντονα ένα δικομματισμό, έστω και καχεκτικό.

Βλέπετε, ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τη διαφορά του από τον Νίκο Ανδρουλάκη – ήταν 2,8% στην ακριβώς προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας και τώρα ανέβηκε στο 3,9%. Κι αν είναι έτσι στην πρόθεση, πιθανόν και μάλλον λογικά είναι μεγαλύτερη η διαφορά στην εκτίμηση/πρόβλεψη.

Αν ισχύει η υποψία κάποιων ότι η ιδέα για έναν νέο δικομματισμό, ως αντίδοτο στην τρέχουσα παντοδυναμία της ΝΔ, κερδίζει γενικά έδαφος, ακόμα και στο… τρίγωνο των Αθηνών, που λέει ο πρόεδρος Νίκος, τότε τα πράγματα όντως σοβαρεύουν.

Η Καρυστιανού γρατζουνάει και τη ΝΔ

Μία επισήμανση για τη χθεσινή δημοσκόπηση, που ίσως δίνει και μέρος της απάντησης γιατί η ΝΔ παραμένει χαμηλά: Η Μαρία Καρυστιανού όντως «ψαρεύει» από το χώρο του κυβερνώντος κόμματος. Αποσπά το 6% των ψηφοφόρων της ΝΔ του 2023. Άρα, σχεδόν 2,5%. Δυόμισι μονάδες που ίσως είχαν φύγει ήδη από τη ΝΔ. Αλλά πλέον πιστοποιείται ότι δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν.

Η Ελπίδα για Δημοκρατία χάνει μεν έδαφος, αλλά θα δούμε αν αυτό είναι κάπως μόνιμο ή απλά επειδή έχει χαμηλώσει στροφές μετά την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Τσίπρας και Ανδρουλάκης κυριαρχούν στο δημόσιο χώρο με πολλές δράσεις, την ώρα που η Καρυστιανού έχει κάνει βήμα πίσω. Για να δούμε.

Νέα φωτιά στο σενάριο ΠΑΣΟΚ – Κασσελάκη

Εδώ διαβάσατε πρώτοι για τα σενάρια περί… Κασσελάκη και ΠΑΣΟΚ. Σενάρια που επιμένουν, παρά την αρχική διάψευση από τον πρόεδρο των Δημοκρατών.

Ο πρόεδρος Στέφανος λοιπόν «αναγκάστηκε» χθες να κάνει νέα ανάρτηση, διαμηνύοντας ότι το κόμμα του θα δώσει τη μάχη και πως δεν υπάρχει θέμα να πάει στο ΠΑΣΟΚ και άλλα τέτοια. Και αφού τα λέει αυτά, στη συνέχεια της ίδιας ανάρτησης… αποθεώνει το ΠΑΣΟΚ για την παρουσία του με το περίπτερο στο Pride, αλλά και τους αγώνες του κατά του LNG στον Παγασητικό!

Και κάπως έτσι τα σενάρια αντί να σβήσουν, φούντωσαν.

Ο Κασσελάκης λοιπόν ακούγεται για την Α’ Αθήνας – σαν να μην έχει εμπιστοσύνη ο Ανδρουλάκης στον Γερουλάνο , μου φαίνεται αυτό.

λοιπόν ακούγεται για την Α’ Αθήνας – σαν να μην έχει εμπιστοσύνη ο στον , μου φαίνεται αυτό. Με δεδομένο δε ότι με τον Κασσελάκη θα «δέσει» και η Θεοδώρα Τζάκρη στην Πέλλα, το μέγα ερώτημα είναι εάν θα πάει και η Ραλλία Χρηστίδου στον υπερφορτωμένο για το ΠΑΣΟΚ Νότιο Τομέα της Αθήνας. Θα έχει γούστο.

Η «διάψευση» της Νοτοπούλου

Παρεμπιπτόντως, τα σενάρια για ΠΑΣΟΚ και Κατερίνα Νοτοπούλου επίσης επιμένουν.

Η συμπαθής Κατερίνα, που φέρεται κομμένη από την ΕΛΑΣ – όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί από τη στήλη – διέψευσε ότι ζήτησε από δημοσκοπική εταιρία να τη… μετρήσει ως υποψήφια άλλους κόμματος. Διέψευσε μόνο ότι ζήτησε από δημοσκοπική εταιρεία μέτρηση για άλλο κόμμα, δεν διέψευσε ότι μπορεί στο μέλλον να πάει σε άλλο κόμμα πέραν του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΕΛΑΣ.

Μία ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.

Στο κυνήγι των αυξήσεων με… ράσα

Οι αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών – ναι, ο θόρυβος δεν έχει εκτονωθεί – έχει βάλει πολλούς άλλων επαγγελμάτων που έχουν τον αυτοσαρκασμό ως παρηγοριά, να κάνουν και να λένε διάφορα ευφάνταστα και χιουμοριστικά. Αλλά η (αυτο)τρολιά που έκανε διευθυντής του ΕΣΥ σε μεγάλο νοσοκομείο δεν.. παίζεται: Εμφανίστηκε στη γενική διεύθυνση του νοσοκομείου όχι με την κλασική άσπρη μπλούζα, αλλά με ένα… μαύρο ρούχο που προμηθεύτηκε από κάπου – κάπως σαν… ράσο δηλαδή!

Και δηλώνοντας ότι είναι η τελευταία του ελπίδα για… αύξηση, ζήτησε να αναλάβει ένα πόστο, που να θυμίζει όσο περισσότερο γίνεται τα καθήκοντα των… ιερέων, ώστε να αντιμετωπιστεί και ανάλογα μισθολογικά.

Το «αίτημα» δεν έγινε μεν γνωστό, αλλά στην κλινική ακόμα σπαρταράνε από τα γέλια…

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του ΟΤΕ

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρατηρούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τελευταίες κινήσεις της διοίκησης του ΟΤΕ και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, Κώστα Νεμπή. Στην αγορά τηλεπικοινωνιών κυκλοφορεί η εκτίμηση ότι ο όμιλος ετοιμάζεται για μια πιο επιθετική στρατηγική στην επόμενη φάση ανάπτυξης των δικτύων οπτικών ινών, καθώς οι ισορροπίες αλλάζουν μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στις υποδομές, αλλά επεκτείνεται και σε υπηρεσίες που συνδέονται με τα data centers, το cloud και τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις. Άλλωστε, η μάχη των τηλεπικοινωνιών δεν κρίνεται πλέον μόνο στις συνδέσεις, αλλά και στις ψηφιακές υπηρεσίες που τις συνοδεύουν.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αρκετοί επενδυτές θεωρούν πως το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον ΟΤΕ δεν θα είναι η άμυνα απέναντι στον ανταγωνισμό, αλλά η αξιοποίηση των νέων πηγών εσόδων που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας. Και εκεί, όπως λένε γνώστες της αγοράς, θα παιχτεί η επόμενη παρτίδα.

Οι ασφαλισμένοι που πληρώνουν την κόντρα ασφαλιστικών-ιδιωτικών νοσοκομείων

Τη δική της οπτική για τους λόγους που αυξάνονται τα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας στην Ελλάδα δίνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ).

Σύμφωνα με τον επίσημο φορέα των ασφαλιστικών εταιρειών δεν ευθύνονται οι ίδιες για τις αυξήσεις καθώς αυτές καλούνται να αποζημιώνουν όλο και ακριβότερα κόστη νοσηλείας στην Ελλάδα. Σύμφωνα πάντα με την ΕΑΕΕ το 2024 οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών εταιριών αυξήθηκαν κατά περίπου €150 εκατ. σε σχέση με το 2023, δηλαδή 21%, ενώ η μέση ετήσια αύξηση των συνολικών αποζημιώσεων υγείας για το διάστημα 2020-2024 ανέρχεται σε 10,8%, ενώ ειδικά για την περίοδο 2022-2024 το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 18,9%.

Επίσης η ΕΑΕΕ μιλά για «υψηλό βαθμό συγκέντρωσης στους ιδιωτικούς παρόχους υγείας, ιδιαίτερα στις νοσοκομειακές υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την απουσία ενός ενιαίου και διαφανούς συστήματος τιμολόγησης που ενισχύουν τις ανοδικές πιέσεις στο κόστος».

Πάντως σε κάθε περίπτωση, όποιος και αν έχει δίκιο σε αυτή την «κόντρα» μεταξύ ιδιωτικών νοσοκομείων και ασφαλιστικών, την «νύφη» την πληρώνουν οι ασφαλισμένοι που καλούνται να πληρώνουν όλο και ακριβότερα ασφάλιστρα για να έχουν ιατρική κάλυψη, σε περίπτωση που τους συμβεί κάποιο απρόοπτο.

Φρένο στις πτωχεύσεις και εξαγορές μικρομεσαίων ξενοδοχείων θέλει να βάλει η Εθνική

Ένα «φρένο» στον συνεχή «αφελληνισμό» των μικρομεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων που ως οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως είναι οι περισσότερες, καταλήγουν σε ξένα funds, ή εξαγοράζονται από όλο και περισσότερες αλυσίδες ξένων συμφερόντων, λόγω έλλειψης ρευστότητας και γενικότερών οικονομικών προβλημάτων, προσπαθεί να βάλει η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Οργανισμό Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

Εθνική Τράπεζα και Ξενοδόχοι ενώνουν τις δυνάμεις σε μια στρατηγική συνεργασία με στόχο τη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση, τη λειτουργική ευελιξία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – μελών της Ομοσπονδίας.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου λύσεων και υπηρεσιών Business Banking, προσαρμοσμένου στις ανάγκες περισσότερων από 10.000 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων ανήκει στη Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα.

Έτσι τα μέλη της Π.Ο.Ξ. αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο τραπεζικών υπηρεσιών με προνομιακούς όρους, όπως, προνομιακή τιμολόγηση στις χρηματοδοτήσεις, περίοδο χάριτος έως 18 μήνες και διάρκεια έως 20 έτη, ενίσχυση ρευστότητας, ειδικές εκπτώσεις και πολλά άλλα

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