Θέμα συζήτησης το πολυτελές αυτοκίνητο της Μαρίας Καρυστιανού

Οι κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, με την νέα ιδιότητά της ως αρχηγός κόμματος αναπόφευκτα μπαίνουν στο μικροσκόπιο.

Ένα από τα θέματα που συζητείται είναι το πολυτελές αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις της.

Πρόκειται για ένα premium θηριώδες γερμανικό SUV που έχει επιλέξει η επικεφαλής του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» για τις μετακινήσεις της, το οποίο συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, τετρακίνηση και ηλεκτρική αυτονομία για τις αστικές μετακινήσεις.

Το αυτοκίνητο μπήκε στο στόχαστρο μετά τα πλάνα από επίσκεψή της στο νοσοκομείο Αττικόν.

Πολιτική είναι αυτή, όλα σχολιάζονται…

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