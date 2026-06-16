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16.06.2026 17:45

Πρώτο σχόλιο-μήνυμα Παππά για την αντικατάσταση του: «Ουδείς αναντικατάστατος»

16.06.2026 17:45
pappas

«Ουδείς αναντικατάστατος» είναι ένα πρώτο μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Παππάς ως σχόλιο για την αντικατάστασή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου την οποία εισηγήθηκε ο Σωκράτης Φαμελλος στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Πηγές κοντά στο Νίκο Παππά που μετέφεραν το σχόλιο του, διευκρίνιζαν πώς το σχόλιο Παππά “είναι γενικής εφαρμογής”.

Κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι ισχύει και για τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος. Όσο για περαιτέρω κινήσεις του Νίκου Παππά – ο οποίος πάντως κατά τη συνεδρίαση δεν σήκωσε τους τόνους – διαμηνύουν σε αινιγματικό ύφος “περισσότερα από αύριο”…

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