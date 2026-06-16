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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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16.06.2026 16:38

Λαϊκή Ενότητα: Εκδήλωση «Για την Αριστερά της Ενότητας, του Αγώνα, της Ανατροπής»

16.06.2026 16:38
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Οι πυκνές τρέχουσες εξελίξεις, με φόντο και τις επερχόμενες, ίσως και σύντομα, εκλογές κινητοποιούν τις πολιτικές δυνάμεις.

Η Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά διοργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, (8 μ.μ. στον κινηματογράφο «Τρϊανόν»), με θέμα: «Για την Αριστερά της Ενότητας, του Αγώνα, της Ανατροπής», σε μία εμφανή προσπάθεια να τεθούν οι δυνάμεις της σε εγρήγορση και εκλογική ετοιμότητα.

Θα μιλήσουν οι δύο γραμματείς του σχήματος, Δημήτρης Στρατούλης και Μαριάνα Τσίχλη.

Θα παρέμβουν οι Στράτος Γεωργούλας, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Γιάννης Ραχιώτης, Νομικός, ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Νικόλας Κοσματόπουλος, καθηγητής Αμερικανικού  Πανεπιστημίου Βηρυτού και ο Αλί Φαγέντ, βουλευτής και αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής του Κοινοβουλίου του Λιβάνου.

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