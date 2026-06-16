ΣΥΡΙΖΑ: Κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΟ – Προς αντικατάσταση ο Παππάς από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου

Συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα σε κλίμα αμηχανίας, και πίεσης της μειοψηφίας του κόμματος στον Φαμελλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.

Τυπικά η ατζέντα της σημερινής κλειστής συνεδρίασης είναι η ενημέρωση γύρω από την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης που ξεκίνησε χθες τις εργασίες της.

Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα εισηγηθεί κάποιες αντικαταστάσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη, αλλά και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νίκου Παππά.

Σε ο,τι αφορά τη δεύτερη περίπτωση εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει εντάσεις, στο βαθμό που ο Νίκος Παππάς συγκαταλέγεται σε εκεινους- μαζί με τον Παύλο Πολακη και τη Ρένα Δούρου – που πιέζουν για διευκρινήσεις επί της απόφασης, ζητούν άμεσα να έρθει συμφωνια συνεργασίας επί ίσοις όροις με τον Αλέξη Τσίπρα και γενικότερα εκπέμπουν κλίμα αμφισβήτησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται ότι στην συνεδρίαση δεν αναμένεται να εμφανιστεί ο διαγράφεις και άρα ανεξάρτητος Παύλος Πολακης, ο οποίος όμως λίγη ώρα πριν την συνεδρίαση, κάλεσε τους βουλευτές να ξεκαθαρίσουν με ποιον θα πάνε.

Από τους 24 βουλευτές, απουσιάζουν μέχρι στιγμής οι Γιώργος Καραμερος, Μίλτος Ζαμπαρας, Νίνα Κασιμάτη, Κατερίνα Νοτοπουλου, Μαρίνα Κοντούλη και Γιώργος Παπαηλιου (ο τελευταίος συμμετέχει σε επιτροπή της Βουλής).

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