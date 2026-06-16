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16.06.2026 10:17

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης των νησιών ζήτησε ο Γιώργος Αυτιάς (video)

16.06.2026 10:17
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Την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Γιώργος Αυτιάς, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η νησιωτικότητα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη συνολικά.

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ανέδειξε τα προβλήματα που καθιστούν δύσκολη την επιβίωση και την παραμονή των νέων ανθρώπων στις νησιωτικές περιοχές, θέτοντας μια σειρά ερωτημάτων.

«Η νησιωτικότητα δεν αποτελεί απλά μια θεωρία αλλά μια ζώσα πραγματικότητα σ’όλη την Ευρώπη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι, η πατρίδα μου η Ελλάδα έχει μια ακτογραμμή 13.600 χιλιομέτρων και η ανάπτυξη των νησιών είναι το πρώτο στοιχείο, το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Πώς θα παραμείνει ο νέος σε ένα νησί; Πώς θα λυθεί το δημογραφικό; Πώς θα υπάρξει ηλεκτρική διασύνδεση; Πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας; Πώς θα παραμείνει μια οικογένεια σε ένα νησί;», τόνισε κατά την ομιλία του ο Γιώργος Αυτιάς.

«Το έχω ζήσει γιατί η ιδιαίτερη πατρίδα μου στην Ελλάδα είναι η Σάμος και όλη αυτή η εξέλιξη είναι μια αγωνία για τους κατοίκους των νησιών. Πρότασή μου να προχωρήσουμε στην ίδρυση ενός ταμείου για τα νησιά της Ευρώπης. Κάντε το κύριε Επίτροπε», κατέληξε.

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