Τσίπρας: Επίσκεψη στην Κύπρο και συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Στεφάνου

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Στην Κύπρο θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη σήμερα Τρίτη στις 12 μ.μ., στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του.
Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης που πραγματοποιεί το ΙΝΑΤ, η οποία θα γίνει σε συνεργασία με το προοδευτικό κυπριακό Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας.
Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου.
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