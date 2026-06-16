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16.06.2026 08:35

Τσίπρας: Επίσκεψη στην Κύπρο και συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Στεφάνου

16.06.2026 08:35
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Στην Κύπρο θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη σήμερα Τρίτη στις 12 μ.μ., στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης που πραγματοποιεί το ΙΝΑΤ, η οποία θα γίνει σε συνεργασία με το προοδευτικό κυπριακό Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας.

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου.

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