Άγχος στη ΝΔ για τα χαμηλά ποσοστά – Μάχη για συσπείρωση της γαλάζιας βάσης πριν είναι αργά 

Προβληματισμός επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιοτητας, οι οποίες εμφανίζουν την ΝΔ να κινείται στην πρόθεση ψήφου πέριξ του 22-23%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χθεσινή μέτρηση της Alco στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει μεν προβάδισμα με μισή μονάδα άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, παραμένει, ωστόσο, σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά.

Μάλιστα, το 23,3%, θα μπορούσε να ερμηνευθεί, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alco, Κώστα Παναγόπουλο, και ως μία κίνηση συσπείρωσης απέναντι στα νεοϊδρυθέντα κόμματα έναντι του 14,2% της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα να καταγράφει ανοδικές τάσεις που πιέζει την αντιπολίτευση.

Όπως δείχνει, μάλιστα, η δημοσκόπηση, η διαφορά ανάμεσα στην ΝΔ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι μονοψήφια, καθώς το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού δείχνει να έχει ανοδική τάση.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να έχει χάσει 2 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται, στο 10,3%. Το ποσοστό που χάνει από την προηγούμενη μέτρηση πηγαίνει τόσο προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα όσο και προς την Πλεύση Ελευθερίας.

Τέταρτο κόμμα είναι η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, σημειώνοντας ποσοστό της τάξης του 8,1%. Αυτό το ποσοστό χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικό ως πρώτη καταγραφή, στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6,6% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,2%. Η βασική αιτία για τις απώλεια του ΚΚΕ οφείλεται στις μετακινήσεις προς το κόμμα Τσίπρα. Σημαντικές απώλειες καταγράφει και η Πλεύση Ελευθερίας από 5,7% στο 3,6%, ενώ ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής είναι τα μόνα από τα μικρά που σημειώνουν άνοδο. Η εμφάνιση των νέων κομμάτων είχε ως αποτέλεσμα την πτώση 3 μονάδων για τους αναποφάσιστους.

Έτσι και παρά τα όσα λέει ο πρωθυπουργός για εκλογές την άνοιξη του 2027, όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται να στήσει κάλπες τον Οκτώβριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλα τα στελέχη της ΝΔ έχουν ξεκινήσει να κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις σε σπίτια, μιλώντας σε πολίτες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πέσει ο ίδιος στον αγώνα για την αλλαγή του κλίματος στην κοινωνία. Σήμερα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Στις 17.40 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης. Στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Στις 18.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στη Βούλα.

Η στρατηγική της ΝΔ κινείται σε τρεις άξονες: διαρκή παρουσία στην κοινωνία, ανάδειξη των κεντρικών διλημμάτων της κάλπης και πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση στη βάση κυρίως των προγραμμάτων. Ολα αυτά ενώ βασικό σύνθημα της ΝΔ, είναι: «το είπαμε, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Με λίγα λόγια, τα κυβερνητικά στελέχη θα επιμείνουν στην εκπλήρωση των προγραμματικών δεσμεύσεων, αλλά και το πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία, του οποίου βασικός πυλώνας θα είναι η γρήγορη ανάπτυξη και η γρήγορη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά την στρατηγική που θα ακολουθήσει το κυβερνών κόμμα, το στίγμα το έδωσε ο πρωθυπουργός από την Ρόδο.

«Να ενωθούμε και πάλι, παλιά στελέχη της Ν.Δ., αλλά και νέοι φίλοι μας, οι οποίοι συντάχθηκαν μαζί μας σε αυτή την όμορφη διαδρομή από το 2019 μέχρι σήμερα (…). Να στηρίξουμε τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον μπορεί να κρατήσει τη χώρα ασφαλή, τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί στις Ελληνίδες και τους Έλληνες ευημερία, τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα τα κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται να επικεντρώνονται στην αποδόμηση των προτάσεων των πολιτικών αντιπάλων.

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