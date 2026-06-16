Η κυβέρνηση «βγάζει τα γάντια» με τον Τσίπρα: Διπλή επίθεση για τις πέντε προτάσεις της ΕΛΑΣ

Οι πρώτες ανοιχτές «εχθροπραξίες» της κυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα είναι γεγονός.

Μετά τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και την ατάκα για το… δίπλωμα («εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “τού πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας»), δύο υπουργοί της κυβέρνησης πήραν τη σκυτάλη και εξαπέλυσαν επίθεση σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού, με αφορμή τις «πέντε προτάσεις άμεσης εφαρμογής» που πρότεινε το κόμμα του.

Το πιο σφοδρό… μπαράζ προήλθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας τις προτάσεις είπε ότι «ο κ. Τσίπρας δεν έκανε τελικά “rebranding”, αλλά μπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα και επέστρεψε ίδιος και απαράλλαχτος. Και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012-2015, όταν πριν την “κωλοτούμπα” έταζε στους πάντες τα πάντα».

«Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακούμε μια δέσμη ακοστολόγητων προτάσεων με βασικό χαρακτηριστικό τον λαϊκισμό. Το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο», σημείωσε συμπληρώνοντας ότι «δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ούτε και οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι προτείνουν. Είχα προβλέψει πριν από περίπου ένα μήνα ότι στην προσπάθειά τους, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, που απλά είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με άλλο περιτύλιγμα και απ’ την άλλη ο κ. Ανδρουλάκης να κερδίσουν στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας, τα αυτιά μας θα ακούσουν απίστευτα πράγματα».

Λίγο νωρίτερα, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, είχε εμφανιστεί (ΣΚΑΪ) δηκτική έναντι της πρότασης Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, λέγοντας ότι «κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα για την κατάργησή τους. Άρα είτε δεν το εννοούσε τότε, είτε δεν το κατάφερε, ή σίγουρα τώρα πρέπει να μας εξηγήσει τι θα αντιπρότεινε ως προς αυτό», και επισημαίνοντας ότι «έχω τοποθετηθεί και δημοσίως, πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια».

(Παρενθετικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, είχε προτείνει σύστημα «πράσινων» και «κόκκινων» σχολών: οι «πράσινες» σχολές ήταν σχολές χαμηλής ζήτησης από τους υποψήφιους των πανελλαδικών και σε αυτές η εισαγωγή των φοιτητών θα γινόταν μόνο με τον βαθμό του απολυτηρίου του Λυκείου. Ωστόσο, πριν εφαρμοστεί το σύστημα έγιναν εκλογές και η νέα κυβέρνηση της ΝΔ το κατήργησε).

Οι επιθέσεις αυτές δείχνουν ότι μια, ας πούμε, «περίοδος χάριτος» προς τον πρώην πρωθυπουργό έλαβε τέλος και ότι Μαξίμου και Πειραιώς «βγάζουν τα γάντια» και προτίθενται να σφυροκοπήσουν τον Α. Τσίπρα και το κόμμα του, επιδιώκοντας να πλήξουν όσο περισσότερο γίνεται το προφίλ και το «rebranding» που έχει κάνει. Οι βασικοί λόγοι για αυτή την πιο επιθετική τακτική (η οποία θα γίνεται όλο και πιο έντονη συν τω χρόνω) είναι τρεις:

· Πρώτον, η κυβέρνηση θέλει να έχει από την αρχή τον Τσίπρα υπό πίεση, θεωρώντας ότι κατ’ αυτό τον τρόπο δεν θα του επιτρέψει να κινηθεί με άνεση – «γαλάζιες» πηγές επισημαίνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός ακόμα βρίσκεται στη φάση μορφοποίησης του κόμματός του.

· Δεύτερον, όπως φάνηκε από τη δημοσκόπηση της ALCO, η ΕΛΑΣ εμφανίζεται να κατακτά με άνεση την δεύτερη θέση – και να μειώνει τη διαφορά με την πρώτη ΝΔ σε μονοψήφιο ποσοστό, κάτι που προφανώς έχει θορυβήσει Μαξίμου και Πειραιώς.

· Τρίτον, εκτιμάται ότι όσο θα ασκείται σκληρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, τόσο θα επανέρχονται σε εγρήγορση διάφορα… αντιτσιπρικά αντανακλαστικά σε διάφορα τμήματα του εκλογικού σώματος, αντανακλαστικά που είχαν πέσει σε… λήθαργο ή που είχαν ατονίσει – ενδεχομένως και λόγω δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση.

Όπως και να’χει, πάντως, η κυβέρνηση αναμένεται να περάσει σε τακτική… σκληρού πρέσινγκ προς τον Α. Τσίπρα, το οποίο, μάλιστα, θα γίνεται όλο και πιο πιεστικό όσο θα περνά ο χρόνος και η ώρα της κάλπης θα πλησιάζει.

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