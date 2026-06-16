Η νέα πολιτική γεωγραφία: Τι αποκαλύπτει η δημοσκόπηση της ALCO με παρόντα πια τα δύο νέα κόμματα

Η έρευνα της ALCO για τον ALPHA αποτυπώνει για τον Ιούνιο, το νέο πολιτικό τοπίο, έτσι όπως διαμορφώνεται μετά την ίδρυση των δύο νέων κομματικών σχηματισμών.

Τα ευρήματά της είναι αποκαλυπτικά για την κατανομή δυνάμεων, τις ροές ψηφοφόρων και τον βαθμό εμπιστοσύνης της κοινωνίας απέναντι στην πολιτική.

Αρχικά ως προς την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 23,3% από το 22,8% της προηγούμενης μέτρησης κερδίζοντας μισή ποσοστιαία μονάδα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση με 14,2%, το ΠΑΣΟΚ και σε αυτή τη δημοσκόπηση βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,3%, χάνοντας περίπου δύο μονάδες από το 12,2% της προηγούμενης μέτρησης. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 8,1%.

Η κυβέρνηση παραμένει σε χαμηλή τροχιά

Το πρώτο και ουσιαστικό εύρημα δεν βρίσκεται τόσο στα κομματικά ποσοστά αλλά στον δείκτη ικανοποίησης από την κυβέρνηση. Μόλις το 22% των πολιτών δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο, ποσοστό που έχει υποχωρήσει κατά δύο μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Το 55% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο. Το κρίσιμο στοιχείο όμως σε αυτούς που δηλώνουν λίγο ικανοποιημένοι είναι η σύνθεσή του.

Στο 22% που δηλώνει λίγο ικανοποιημένο, οι περισσότεροι είναι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για δυσαρεστημένους ή αποστασιοποιημένους από τη Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρους. Είναι όμως μία δεξαμενή που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την εκλογική αντοχή του κυβερνώντος κόμματος αλλά και τη δυνατότητά του να ανεβάσει τα ποσοστά πριν τις εκλογές, ενισχύοντας τη συσπείρωση με την επιστροφή κομματιού αυτών των απογοητευμένων ψηφοφόρων.

Τσίπρας: δεύτερο κόμμα, αλλά με σαφείς αριστερές συντεταγμένες

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εισέρχεται δυναμικά στο σκηνικό με 14,2%, καταλαμβάνοντας καθαρά τη δεύτερη θέση. Η προέλευση των ψηφοφόρων της είναι χαρακτηριστική, καθώς οκτώ στους δέκα που δηλώνουν ότι θα το ψηφίσουν προέρχονται από την Κεντροαριστερά και την Αριστερά. Το 62% προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σημαντικές εισροές καταγράφονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα (9%), το ΠΑΣΟΚ (6%) και την Πλεύση Ελευθερίας (7%). Ο ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός των ψηφοφόρων του κόμματος επιβεβαιώνει την εικόνα: 36% δηλώνουν αριστεροί, 42% κεντροαριστεροί. Μόλις το 9% κεντρώοι.

Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Τσίπρας, τουλάχιστον στο πρώτο αυτό στάδιο, δεν καταφέρνει να επεκτείνει τη δεξαμενή του πέρα από τον χώρο που ήδη γνωρίζει, κάτι που αποτελεί δομικό περιορισμό για μια μελλοντική διεκδίκηση εξουσίας ή για εντυπωσιακή αύξηση των ποσοστών του. Ταυτόχρονα, το 25% των πολιτών θεωρεί ότι το κόμμα προσφέρει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, ενώ το 43% το χαρακτηρίζει ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας. Το 25% ωστόσο είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί για κόμμα της αντιπολίτευσης εδώ και χρόνια, και αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Ελπίδα: Πολυσυλλεκτικό δυναμικό χωρίς ακόμη πολιτικό περίγραμμα

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταλαμβάνει το 8,1% και είναι τέταρτο κόμμα. Ωστόσο οι δείκτες που τη συνοδεύουν είναι αντιφατικοί: το 52% τη βλέπει ως ευκαιρία ψήφου διαμαρτυρίας, ενώ μόλις το 10% της αποδίδει προοπτική διακυβέρνησης. Το 38% αγνοεί ή αδυνατεί να αποφανθεί, δείκτης του ότι η κοινή γνώμη δεν έχει ακόμη αποκρυσταλλώσει ξεκάθαρη εικόνα για τον σχηματισμό. Σημαντικό εύρημα: η Ελπίδα απορροφά ψηφοφόρους από όλο το πολιτικό φάσμα, 6% παίρνει από τη Ν. Δημοκρατία, που είναι και η μεγαλύτερη εισροή από άλλο κόμμα, καθώς το 6% του 40% της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εθνικές εκλογές είναι περίπου δυόμιση μονάδες. 2% ειπράτει από την Ελληνική Λύση και 24% από την Νικη την οποία οδηγεί έτσι εκτός Βουλής.

Όμως, απευθύνεται και στο υπόλοιπο φάσμα του πολιτικού συστήματος, καθώς λαμβάνει 7% από το ΣΥΡΙΖΑ, 1% από το ΠΑΣΟΚ, 1% από το ΚΚΕ, 3% από την Πλεύση Ελευθερίας, 7% από το ΜέΡΑ25, 25% από άλλο κόμμα, και 9% από όσους δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Δείχνει, δηλαδή, μία πολυσυλλεκτικότητα, καθώς κινείται μεταξύ της δεξιάς και της κεντροδεξιάς αλλά και με σημαντικές εισροές από την Κεντροαριστερά, τους αναποφάσιστους και τους αντισυστημικούς ψηφοφόρους. Ως προς το πώς αυτοπροσδιορίζονται οι ψηφοφόροι της κυρίας Καρυστιανού το άθροισμα δεξιών και κεντροδεξιών ψηφοφόρων φτάνει στο 35%, ενώ το άθροισμα κεντροαριστερών και αριστερών ψηφοφόρων φτάνει 34%.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ: οι μεγάλοι χαμένοι της στιγμής

Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 10,3% από 12,2%, χάνοντας ψηφοφόρους και προς τον Τσίπρα και προς την κ. Καρυστιανού. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρικνώνεται δραματικά στο 1,1% από 3,4%, σε κατάσταση ουσιαστικής πολιτικής εξαφάνισης. Το κεφάλαιό του μετακινείται στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά ένα τμήμα παραμένει αναποφάσιστο, ενώ ένα μικρό τμήμα του μετακινείται στο κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη.

Το μεγάλο κενό: κανένας δεν πείθει οτι γνωρίζει τα προβλήματα των πολιτών

Εντυπωσιακό, και από κοινωνιολογική άποψη ανησυχητικό, είναι το εύρημα ότι το 32% των πολιτών θεωρεί ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας. Αν προστεθεί και το 7% που δεν απαντά, περίπου τέσσερις στους δέκα πολίτες αρνούνται να αναγνωρίσουν την οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία ως αντιπροσωπευτική. Πρόκειται για ένα δομικό έλλειμμα εκπροσώπησης, το οποίο ούτε τα νέα κόμματα φαίνεται, προς το παρόν, να έχουν καταφέρει να γεφυρώσουν.

Ενδεικτικά, όμως, είναι τα αποτελέσματα για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23%, παρά την κριτική που υφίσταται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και άλλων κοινωνικών προβλημάτων, στη δεύτερη σκαρφαλώνει και σε αυτό τον δείκτη ο Αλέξης Τσίπρας με 12%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην τρίτη θέση με μονοψήφιο 7%. Η Μαρία Καριστιανού συγκεντρώνει μόλις 3%.

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