search
ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 15:53
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.06.2026 14:51

Με τον Panos Panay της Amazon συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

16.06.2026 14:51
mitsotakis_panay_new

Με τον ελληνικής καταγωγής Senior Vice President της Amazon, αρμόδιο για τις συσκευές της εταιρείας (Alexa, Echo, Kindle, Fire TV, Fire tablets, κ.λπ.), Panos Panay, συναντήθηκε στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο P. Panay ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την υλοποίηση της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, η οποία θα είναι γενικά διαθέσιμη τον Ιούλιο και η οποία θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός συνόρων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης, να αναπτύσσουν εφαρμογές με εξαιρετικά χαμηλούς χρόνους απόκρισης και να αξιοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, δικτύωσης και τεχνητής νοημοσύνης, στο μέγιστο επίπεδο ασφάλειας.

Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα ενσωμάτωσης της ελληνικής γλώσσας στο οικοσύστημα συσκευών και λογισμικού της Amazon, με τον P. Panay να σημειώνει πως η ελληνική αλφάβητος θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες των πλατφορμών Kindle και Alexa στο μέλλον, με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει, χωρίς αυτοματισμούς, τη φυσική χρήση της γλώσσας. Ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του ελληνικού εργατικού δυναμικού και των ελληνικών πανεπιστημίων, που έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και στη δημιουργία ερευνητικών μονάδων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Υπουργείο Ανάπτυξης: Τέλος στα «ψιλά γράμματα» με το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη – Ποιους δανειολήπτες αφορά

Η νέα πολιτική γεωγραφία: Τι αποκαλύπτει η δημοσκόπηση της ALCO με παρόντα πια τα δύο νέα κόμματα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης των νησιών ζήτησε ο Γιώργος Αυτιάς (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egnatia diakopi fotia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές χιλιομέτρων στην Εγνατία: Έκλεισε το ρεύμα προς Ιωάννινα λόγω φωτιάς στο πρανές, κλειστές και δύο σήραγγες (Video)

elon-musk
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου» Έλον Μασκ στέλνει εξώδικο στο ZDF για «δυσφημιστικές» αναφορές

tsichli_1606_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Νέα «Μαύρης Επταετίας» Δημοκρατία

g7
ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία», λέει ο Τραμπ μετά από «πολύ καλή συνάντηση» με τον Ζελένσκι στη G7

Magenta Insurance
ADVERTORIAL

Magenta Insurance: Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις, τώρα και για υγεία, ζωή, ταξίδια κι επιχειρήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

Zeljko-Obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα ο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» από τον Αταμάν

tsipras kasselakis rallia karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Τα… ιρανικά ενισχύουν Μάρτιο για εκλογές, η άνοδος Τσίπρα και η υποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ο «πράσινος» Κασσελάκης, το ερώτημα με Ραλλία και η Καρυστιανού

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα - Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 15:50
egnatia diakopi fotia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές χιλιομέτρων στην Εγνατία: Έκλεισε το ρεύμα προς Ιωάννινα λόγω φωτιάς στο πρανές, κλειστές και δύο σήραγγες (Video)

elon-musk
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου» Έλον Μασκ στέλνει εξώδικο στο ZDF για «δυσφημιστικές» αναφορές

tsichli_1606_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Νέα «Μαύρης Επταετίας» Δημοκρατία

1 / 3