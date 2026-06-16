Με τον Panos Panay της Amazon συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με τον ελληνικής καταγωγής Senior Vice President της Amazon, αρμόδιο για τις συσκευές της εταιρείας (Alexa, Echo, Kindle, Fire TV, Fire tablets, κ.λπ.), Panos Panay, συναντήθηκε στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο P. Panay ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την υλοποίηση της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, η οποία θα είναι γενικά διαθέσιμη τον Ιούλιο και η οποία θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός συνόρων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης, να αναπτύσσουν εφαρμογές με εξαιρετικά χαμηλούς χρόνους απόκρισης και να αξιοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, δικτύωσης και τεχνητής νοημοσύνης, στο μέγιστο επίπεδο ασφάλειας.

Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα ενσωμάτωσης της ελληνικής γλώσσας στο οικοσύστημα συσκευών και λογισμικού της Amazon, με τον P. Panay να σημειώνει πως η ελληνική αλφάβητος θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες των πλατφορμών Kindle και Alexa στο μέλλον, με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει, χωρίς αυτοματισμούς, τη φυσική χρήση της γλώσσας. Ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του ελληνικού εργατικού δυναμικού και των ελληνικών πανεπιστημίων, που έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και στη δημιουργία ερευνητικών μονάδων σε πολλές περιοχές της χώρας.

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