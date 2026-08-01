Περού: Ακυρώθηκε η 15ετής κάθειρξη του πρώην προέδρου Ουμάλα

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Ο περουβιανός πρώην πρόεδρος Ογιάντα Ουμάλα είναι πλέον ελεύθερος από χθες Παρασκευή το βράδυ (τοπική ώρα), βγήκε από τη φυλακή όπου κρατείτο στην πρωτεύουσα Λίμα, αφού η δικαιοσύνη ακύρωσε την καταδίκη του να εκτίσει 15 χρόνια κάθειρξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και δωροληψία στο πλαίσιο του σκανδάλου της βραζιλιάνικης κατασκευαστικής εταιρείας Οντεμπρέχτ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο πρώην πρόεδρος και απόστρατος αξιωματικός έφυγε από τη φυλακή μέσα σε αυτοκίνητο περί τις 19:40 (τοπική ώρα· 03:40 σήμερα ώρα Ελλάδας), φυλασσόμενος από αστυνομικούς. Τον επευφήμησε ομάδα υποστηρικτών του που τον περίμενε.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Περού ανακοίνωσε προχθές Πέμπτη ότι αποφάσισε «να κηρυχθεί άκυρη ολόκληρη η ποινική διαδικασία σε βάρος του Ογιάντα Μοϊσές Ουμάλα Τάσο».

«Υπήρξαμε θύματα πολιτικού και δικαστικού διωγμού (…) Μας απήγαγε το κράτος», είπε στους δημοσιογράφους ο πρώην πρόεδρος εξερχόμενος από τη φυλακή.

Η καταδίκη για ξέπλυμα και δωροληψία

Ο κ. Ουμάλα, 64 ετών σήμερα, καταδικάστηκε τον Απρίλιο του 2025 να εκτίσει 15 χρόνια κάθειρξη για ξέπλυμα χρήματος και δωροληψία, στο πλαίσιο του πολύκροτου σκανδάλου στο οποίο ενεπλάκη η βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Οντεμπρέχτ. Η σύζυγός του Ναντίν Ερέδια καταδικάστηκε και αυτή και της επιβλήθηκε η ίδια ποινή, αλλά διέφυγε στη Βραζιλία.

Το ζεύγος Ουμάλα είχε κριθεί ακόμη ένοχο για κατάχρηση στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του 2006 ποσού ύψους περίπου 200.000 δολαρίων που είχε στείλει ο Ούγο Τσάβες, πρόεδρος της Βενεζουέλας την εποχή, με ενδιάμεσο εταιρεία της χώρας αυτής.

«Με αληθινή ικανοποίηση μάθαμε την είδηση για την απόφαση που κηρύσσει την προσφυγή habeas corpus βάσιμη και, κατά συνέπεια, κηρύσσει άκυρη όλη τη διαδικασία» σε βάρος του πρώην αρχηγού του κράτους, σχολίασε ο Ουιλφρέδο Πεδράσα, συνήγορος του κ. Ουμάλα.

Ο πολιτικός της κεντροαριστεράς κυβέρνησε το Περού από το 2011 ως το 2016.

Κατόπιν έγινε ο δεύτερος πρώην πρόεδρος του Περού που καταδικάστηκε -επί συνόλου τεσσάρων που κατηγορήθηκαν- για το σκάνδαλο της Οντεμπρέχτ, υπόθεση με εκρηκτικές συνέπειες που οδήγησε στις φυλακίσεις δεκάδων πολιτικών και στελεχών επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η βραζιλιάνικη πολυεθνική -που πλέον έχει αλλάξει διακριτικό τίτλο- μοίραζε για μια δεκαετία και πλέον δωροδοκίες συνολικά 788 εκατ. δολαρίων σε κάπου 10 χώρες της Λατινικής Αμερικής, προκειμένου να εξασφαλίζει δημόσια έργα, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

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