Φάμελλος στην ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ: Αντικαταστάσεις μετ’ αιχμών για αμφισβήτηση – «Ξήλωσε» Παππά και Ζαχαριάδη, βολές σε Πολάκη – Ποιοι ανέλαβαν

Αιχμές κατά όσων αμφισβητούν δημόσια την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής άφησε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στην κλειστή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου πρότεινε και αλλαγές σε κρίσιμα ηγετικά πόστα.

Ειδικότερα, πρότεινε την αντικατάσταση του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Ζαχαριάδη – ο οποίος τις τελευταίες μέρες έχει ουσιαστικά αποσυρθεί από τη δημόσια εκπροσώπηση – από τον βουλευτή Χρήστο Γιαννούλη. Παράλληλα, και εν μέσω αιχμών στην ομιλία του για «αμφισβητήσεις» των συλλογικών αποφάσεων (και κατ’ επέκταση και του ίδιου) «ξηλώνει» από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου το Νίκο Παππά, βασικό εκπρόσωπο της μειοψηφίας που τάσσεται απέναντι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι προτείνονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.

Στην κλειστή εισήγησή του προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε πυρά και κατά του ανεξάρτητου Παύλου Πολάκη για την ανάρτηση με την οποία απεύθυνε κάλεσμα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε.

Επίσης, σημείωσε μεταξύ άλλων πως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ήταν καθαρή, «θαρραλέα» και κάλεσε τους βουλευτές να την στηρίξουν στην πράξη.

«Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ προσβάλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της δεξιάς» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Και φωτογραφίζοντας των Παύλο Πολάκη διεμήνυσε: «Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος».

Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι αλλαγές προϋποθέτουν προοδευτική κυβέρνηση, να μην δοθούν οι 180 ψήφοι

Αναλυτικά και σε σχέση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τη συγκρότηση της Επιτροπής ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε τα εξής:

Ξεκάθαρη η μεθόδευση Μητσοτάκη στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Επιχειρεί να αλλάξει ατζέντα, να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα με συντηρητικές αντιλαϊκές προβλέψεις, να νομιμοποιήσει τις πολλές παραβιάσεις της κυβέρνησης και να κόψει και να ράψει ένα Σύνταγμα στα μέτρα της δεξιάς.

Απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τις 15 Ιουλίου, τη στιγμή που θα μπορούσε να υποβάλει αυτή την πρόταση θεσμικά εδώ και ενάμιση χρόνο.

Απαράδεκτη η επιλογή Βορίδη. Θα έπρεπε να ελέγχεται για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, που βαρύνεται με πολλές περιπτώσεις παραβίασης του Συντάγματος. Σοβαρή ευθύνη και μέρους της ηγεσίας της δικαιοσύνης στην καταπάτηση του κράτους δικαίου.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να ζητά συναίνεση.

Αφού παραβίασαν στην πράξη το άρθρο 16, τώρα επιδιώκουν το τελικό χτύπημα στη δημόσια Ανώτατη Παιδεία.

Έχουν το θράσος να μιλούν για αναθεώρηση του άρθρου 86, αυτοί που εργαλειοποίησαν το 86 για να γλιτώσουν οι υπουργοί τους τη λογοδοσία. Και τώρα με την πρόταση τους αφήνουν πάλι τον τελικό λόγο για τη δίωξη ή όχι υπουργών στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Έχουν στοχοποιήσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Καλλιεργούν τον κοινωνικό αυτοματισμό για να προχωρήσουν τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και την εγκαθίδρυση ενός γαλάζιου κομματικού κράτους. Θέλουν φοβισμένους δημοσίους υπαλλήλους και μέσω των απολύσεων να ανοίξει ο χώρος για να βολεύουν τα ρουσφέτια τους και να κυριαρχεί η αναξιοκρατία.

Με τον ορισμό δημοσιονομικού κόφτη επιχειρεί να «συνταγματοποιήσει» τη λιτότητα.

Δεν πρέπει να δοθεί το όριο των 180 ψήφων. Οι αλλαγές προϋποθέτουν μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα μπορεί να εξασφαλίσει πραγματική και ουσιαστική συναίνεση, αλλά πρώτα απ’ όλα το αυτονόητο, που είναι η εφαρμογή του Συντάγματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ άνοιξε εγκαίρως αυτή τη συζήτηση και έχει επεξεργασμένες προτάσεις:

Για το άρθρο 86, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της, για κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές, για την προστασία των δημόσιων αγαθών, της οικογένειας, της μητρότητας, του παιδιού, των ευάλωτων, του αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, του ΕΣΥ, της δημόσιας πολιτικής στέγης, την κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των εργασιακών δικαιωμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ενίσχυσης της άμεσης Δημοκρατίας:

Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.

«Στην Κ.Ε. πήραμε καθαρή απόφαση, οι αμφισβητήσεις προσβάλλουν τα μέλη»

Σε σχέση με την εσωκομματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη στο κόμμα Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε τα εξής:

«Στην ΚΕ πήραμε μία σημαντική και καθαρή απόφαση για το πως θα συμβάλουμε στην ενότητα και στην προοπτική της προοδευτικής διεξόδου.

Η απόφασή μας απαντά στην κοινωνία που μας ζητάει να είμαστε όλοι μαζί και να συμβάλουμε στην πτώση του καθεστώτος και σε μία προοδευτική κυβέρνηση.

Κάναμε πρόταση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου εδώ και 1,5 χρόνο. Τώρα δεν πρέπει να μείνουμε παρατηρητές.

Στην ΚΕ αποφασίσαμε να δουλέψουμε για την ενίσχυση και διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης, αναγνωρίζοντας και το κοινωνικό αποτύπωμα που είχε η ίδρυση της ΕΛΑΣ και στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Εργαζόμαστε για την ευρεία σύγκλιση και για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ΕΛΑΣ. Αυτή είναι και η προοπτική συνέχειας για την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η απόφαση της ΚΕ μετέτρεψε τη λαϊκή βούληση σε πολιτική πρόταση.

Κάνω τα πάντα για την ενότητα και θα συνεχίσω να το κάνω. Από την εκλογή μου αυτό υπηρετώ. Και τώρα σας καλώ να εργαστούμε για αυτό.

Είμαι αισιόδοξος, γιατί αυτό θέλουν και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και οι ψηφοφόροι και η κοινωνία. Οφείλουμε να τους ακούσουμε.

Εδώ και πάρα πολλούς μήνες, λέω πως πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να κατέβει στις εκλογές μέσα από ένα μεγάλο, ενωτικό και προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα διεκδικήσει την ανατροπή της δεξιάς.

Η ΚΕ με σημαντική πλειοψηφία ενέκρινε την εισήγηση της ΠΓ, που ήταν και η πρότασή μου, και απέρριψε τροπολογίες που θα «έκρυβαν» την καθαρή και προωθημένη απόφασή μας.

Η απόφαση είναι θαρραλέα και σας καλώ να τη στηρίξουμε στην πράξη. Δεν θα δεχτώ να ξαναγυρίσουμε στη συζήτηση που γινόταν πριν την ΚΕ.

Οι τροπολογίες για να αφαιρεθεί ο όρος «στήριξη», για προετοιμασία ψηφοδελτίων, για πλάνο Β, κλπ απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά. Οπότε προχωράμε τώρα στην υλοποίηση της απόφασης.

Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ προσβάλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της δεξιάς.

Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος.

Σήμερα απαιτείται συνέχεια και ενίσχυση της πολιτικής δράσης και της δουλειάς της ΚΟ. Με σεβασμό στη λαϊκή βούληση, στον ρόλο της Βουλής, στις δυνατότητες και για αντιπολίτευση και για προγραμματικές πρωτοβουλίες. Και χωρίς να σκιάζουμε την εικόνα μας εισφέροντας περιττή εσωστρέφεια».

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