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16.06.2026 17:51

Ο Ζαχαριάδης ευχαριστεί τον Φάμελλο και βάζει πλώρη για την ΕΛΑΣ

16.06.2026 17:51
kostas-zahariadis

Πλώρη για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα βάζει ο Κώστας Ζαχαριάδης μετά την αντικατάσταση του από τον Χρήστο Γιαννούλη στη θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ευχαρίστησε τον Σωκράτη Φάμελλο για τη συνεργασία και αποκάλυψε ότι ο ίδιος ζήτησε την αντικατάσταση του. «Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον σύντροφό Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, τους εργαζόμενους στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που δουλέψαμε μαζί κάθε μέρα – όλη μέρα, τους αναπληρωτές και τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου που συνεργαστήκαμε άψογα. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος που με εμπιστεύτηκαν και με στήριξαν. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους επαγγελματίες στο χώρο των media που είχαμε μια καλή συνεργασία με αλληλοσεβασμό. Ως Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ τοποθετηθήκαμε σχεδόν σε όλα στον βαθμό που μας αντιστοιχούσε, δεν αφήσαμε τίποτα αναπάντητο και ασχολίαστο και δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης τονίζει ότι η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα. «Μπαίνοντας στον όγδοο χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Υπάρχουν νέα δεδομένα για το κόμμα μας, όπως και για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα. Ήμουνα και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων, ειδικά σε κρίσιμες συγκυρίες. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος, συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης διαχωρίζει τη θέση του απο τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη ενόςισχυρού προοδευτικού πόλου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς «με κυβερνώσα προοπτική, θέση που σωστά προωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Χρήστο Γιαννούλη, αναλαμβάνει σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, θα στηρίξω την προσπάθειά του και μέσα από τα όργανα του κόμματος».

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