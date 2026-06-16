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16.06.2026 13:48

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης επιτίθεται στον Φάμελλο – «Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλευει»

16.06.2026 13:48
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Με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, o Παύλος Πολάκης εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, για την μη ύπαρξη συμφωνίας συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρώην υπουργός – ο οποίος είχε δώσει περιθώριο 10 ημερών στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για συμφωνία με την ΕΛΑΣ – «πέρασαν εφτα μερες και “ακρα του ταφου σιωπη στον κάμπο βασιλευει”», προσθέτοντας ότι ο Σ. Φάμελλος «κανει -λέει- και συνεδριαση της Κοινοβουλευτικής Ομαδας για τη Συνταγματικη Αναθεωρηση, αντι να πει καθαρα και ξαστερα ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ» και τονίζοντας ότι «απαιτειται αμεσα λυση στον ΣΥΡΙΖΑ».

Τώρα, πώς εννοεί τη λύση ο Π. Πολάκης, μένει να φανεί. Πάντως, το κλίμα στην Κουμουνδούρου βαραίνει σχεδόν σε καθημερινή βάση.

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