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16.06.2026 13:07

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: «Ήσουν από την αρχή ακατάλληλος για την Ιστορία»

16.06.2026 13:07
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Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να βάζει στο στόχαστρο τον πρώην πρωθυπουργό με αφορμή την εκδήλωση στη Νίκαια.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στρέφει τα πυρά της στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι «δεν μπόρεσε» να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ούτε όταν είχε, όπως σημειώνει, «όλο το λαϊκό κίνημα» μαζί του.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνδέει ευθέως την κριτική της με την ΕΛΑΣ, αμφισβητώντας την προοπτική επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στην εξουσία: «Και θα μπορέσεις να γίνεις κυβέρνηση τώρα;».

Σε μια ανάρτηση με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η κυρία Κωνσταντοπούλου επιστρέφει στο 2015: «Ακόμη και τότε χρειάστηκες -και θέλησες- έναν ακροδεξιό για να κυβερνήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ήσουν από την αρχή ακατάλληλος για την Ιστορία και τη συνθήκη», γράφει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, προσθέτοντας ότι «το Δημοψήφισμα απλώς επιβεβαίωσε το πόσο λίγος ήσουν ιστορικά».

Η αιχμή για το Μάτι

Ιδιαίτερα σκληρή είναι και η υστερόγραφη αναφορά της στο Μάτι.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου καλεί τον Αλέξη Τσίπρα, όταν μιλά για «εντιμότητα», να εξηγεί «πόσο έντιμο ήταν» να γνωρίζει, όπως υποστηρίζει, το βράδυ της 23ης Ιουλίου 2018 ότι είχαν καεί ζωντανοί δεκάδες άνθρωποι στο Νέο Βουτζά, στο Μάτι και στη Ραφήνα και να «παριστάνει τον ανήξερο μπροστά στις κάμερες».

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