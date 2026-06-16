«Εξαργύρωσε» κιόλας τις δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας και αυτοχρίστηκε αξιωματική αντιπολίτευση

Μπορεί να μην έχει καν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Μπορεί να παραιτήθηκε μόνος του, λέγοντας ότι η τωρινή Βουλή δεν έχει κανένα νόημα. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις μόλις τώρα να αρχίσουν να καταγράφουν το νέο πολιτικό σκηνικό – άρα χρειάζεται χρόνος για την παγίωση των τάσεων.

Αλλά τίποτα απ’ αυτά δεν εμπόδισε τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει την ΕΛΑΣ ως… αξιωματική αντιπολίτευση.

.@atsipras

«Σε λίγες ώρες γίναμε Αξιωματική Αντιπολίτευση – Στις εκλογές θα είμαστε κυβέρνηση» pic.twitter.com/pjS9jwgION — Άννα Ελεφάντη (@Anna_Elefanti) June 15, 2026

Προφανώς το επικοινωνιακό τρικ δεν στερείται έμπνευσης – και κυρίως σαφούς επιδίωξης να διαμορφώσει μία εικόνα στην κοινή γνώμη και έτσι να βάλει το κόμμα του σε θέση οδηγού στην αντιπολίτευση.

Ωστόσο είναι και νωρίς και στον αέρα όλο. Θα πει βέβαια κάποιος ότι με τέτοια εικόνα του ΠΑΣΟΚ (στασιμότητα στο 10%-11%), γιατί να μην τα λέει; Έχει αποδείξει ότι αυτό το ταλέντο το διαθέτει, να παρουσιάζει δηλαδή ωραία ρητορικά σχήματα με πειστικό τρόπο. Αν και δεν αρκούν για να ρίξεις μία κυβέρνηση, είναι χρήσιμα…

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