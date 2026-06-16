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16.06.2026 09:05

Έπος: Συνεργάτες του Τραμπ έμαθαν για τη συμφωνία με το Ιράν από το… Truth Social

16.06.2026 09:05
trump white house – new

To γράφει η Wall Street Journal και αν είναι αλήθεια – και μάλλον είναι… – δείχνει σε απόλυτο βαθμό πώς αντιλαμβάνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ την άσκηση εξουσίας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με ρεπορτάζ της εφημερίδας, συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ έμαθαν ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τον Ιράν μέσω… ανάρτησης στο Truth Social την Κυριακή, στην οποία έλεγε ότι «η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι πλέον ολοκληρωμένη». Οι συνεργάτες αυτοί αιφνιδιάστηκαν από τις αναρτήσεις του σχετικά με τη συμφωνία, η οποία νόμιζαν ότι βρισκόταν ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Το δημοσίευμα, μάλιστα, αναφέρει ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία ενώ μιλούσε τηλεφωνικά με δημοσιογράφους και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ετοιμαζόταν να παρακολουθήσει τους αγώνες πάλης που διεξάγονταν στον κήπο του Λευκού Οίκου προς τιμήν των 80ων γενεθλίων του.

Άλαλα τα χείλη…

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