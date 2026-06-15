Έφυγε με… αιχμές από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Έφη Μιχελάκη

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση της Έφης Μιχελάκη, αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου των Δημοκρατών του Στέφανου Κασσελάκη και το κόμμα, καθώς με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση της και αποχωρεί από το κόμμα.

Αφήνοντας αιχμές για τις πρακτικές «αποκλεισμού όποιου έχει αντίθετη γνώμη» αλλά και εναντίον του ίδιου του Στέφανου Κασσελάκη, η κ. Μιχελάκη δεν παραλείπει να τονίσει ότι παραμένει το «πολιτικό παιδί του πιο χαρισματικού ηγέτη που πέρασε από την Ελλάδα, που δεν είναι άλλος από τον Ανδρέα Παπανδρέου»…

Πέραν του ο… τελευταίος να κλείσει την πόρτα, ουδέν περαιτέρω σχόλιο…

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