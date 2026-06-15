Αλεξία Έβερτ κατά Σαμαρά για τα σενάρια νέου κόμματος: «Κατ’ επανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκρουστική κίνηση»

Με ιδιαίτερα αιχμηρούς τόνους παρενέβη η Αλεξία Έβερτ στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές διεργασίες ενόψει των επόμενων εκλογών βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σε ανάρτησή της, η κόρη του πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδη Έβερτ, ασκεί σκληρή κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι διαχρονικά υπηρέτησε πολιτικές επιλογές που, κατά την άποψή της, δεν συνέπιπταν με τα συμφέροντα της ΝΔ.

Παράλληλα, η Αλεξία Έβερτ αποδίδει στον πρώην πρωθυπουργό ευθύνη τόσο για την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993 όσο και για την εκλογική ήττα του πατέρα της στις εσωκομματικές εκλογές του 1996.

Η Αλεξία Έβερτ εμφανίζεται, ωστόσο, επιφυλακτική ως προς το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Αμφιβάλλω ότι ο κ. Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και προσωπικά θα το θεωρήσω άλλη μια κατ’ επανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκρουστική πολιτική κίνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

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