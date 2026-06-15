search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 11:42
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2026 10:44

Αλεξία Έβερτ κατά Σαμαρά για τα σενάρια νέου κόμματος: «Κατ’ επανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκρουστική κίνηση»

15.06.2026 10:44
alexia_evert_new

Με ιδιαίτερα αιχμηρούς τόνους παρενέβη η Αλεξία Έβερτ στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές διεργασίες ενόψει των επόμενων εκλογών βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σε ανάρτησή της, η κόρη του πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδη Έβερτ, ασκεί σκληρή κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι διαχρονικά υπηρέτησε πολιτικές επιλογές που, κατά την άποψή της, δεν συνέπιπταν με τα συμφέροντα της ΝΔ.

Παράλληλα, η Αλεξία Έβερτ αποδίδει στον πρώην πρωθυπουργό ευθύνη τόσο για την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993 όσο και για την εκλογική ήττα του πατέρα της στις εσωκομματικές εκλογές του 1996.

Η Αλεξία Έβερτ εμφανίζεται, ωστόσο, επιφυλακτική ως προς το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Αμφιβάλλω ότι ο κ. Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και προσωπικά θα το θεωρήσω άλλη μια κατ’ επανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκρουστική πολιτική κίνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Διαβάστε επίσης

Κυρανάκης για δωρεάν εισιτήρια στα ΜΜΜ: Το τζαμπα στην πολιτική πέθανε (video)

Με τον υιό Χαφτάρ συναντιέται ο Γεραπετρίτης

Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Κουτσούμπα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anilikos_odigos
ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Αχαΐα: 12χρονος (!) οδηγούσε ΙΧ στο κέντρο της πόλης, χειροπέδες στον πατέρα του

mundial2026_new
MEDIA

Ο πόλεμος για τα τηλεοπτικά δικαιώματα (κυρίως) του ποδοσφαίρου – Τα «στρατόπεδα», οι ετοιμασίες, οι συνεργασίες

hormuz 1
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη χαιρετίζει την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά θέλει άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – «Θα πάρει μέχρι και δύο μήνες»

simpson-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τζέσικα Σίμπσον: «Δισκογραφική εταιρεία μου έλεγε να χάσω κιλά για να μοιάσω στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα» (Video)

petrou_afriki3
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Αφρική μέσα από τον φακό του Νίκου Πέτρου στο «Μαρμάρινο Σπίτι» (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

samaras kriti 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα Σαμαρά: Τα πρόσωπα που το ετοιμάζουν, οι πιέσεις από ΝΔ

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

geroulanos spiliopoulos xatz vasileiadis
ΚΑΛΧΑΣ

Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 11:42
anilikos_odigos
ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Αχαΐα: 12χρονος (!) οδηγούσε ΙΧ στο κέντρο της πόλης, χειροπέδες στον πατέρα του

mundial2026_new
MEDIA

Ο πόλεμος για τα τηλεοπτικά δικαιώματα (κυρίως) του ποδοσφαίρου – Τα «στρατόπεδα», οι ετοιμασίες, οι συνεργασίες

hormuz 1
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη χαιρετίζει την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά θέλει άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – «Θα πάρει μέχρι και δύο μήνες»

1 / 3