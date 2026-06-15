Κυρανάκης για δωρεάν εισιτήρια στα ΜΜΜ: Το τζαμπα στην πολιτική πέθανε (video)

Δριμεία κριτική στην «παροχολογία» της αντιπολίτευσης για δωρεάν μετακινήσεις άσκησε ο νέος γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» στην ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας τονίζοντας πως τέτοια εξαγγελία μετακυλίει το κόστος στους φορολογούμενους, ενώ έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών.

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις σε νέους ή στο σύνολο των επιβατών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε λόγο για «πρόβα προεκλογικής περιόδου», σχολιάζοντας πως «είδαμε το ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει παροχολογία και τον κ. Τσίπρα να υπερθεματίζει».

Όπως τόνισε, «δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει», εξηγώντας ότι το κόστος μεταφέρεται είτε στους υπόλοιπους επιβάτες είτε συνολικά στους φορολογούμενους. «Αν ένα κόμμα θέλει να δώσει 35 εκατ. ευρώ, να πει από πού θα τα αφαιρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γραμματέας της ΝΔ αμφισβήτησε και τη δυνατότητα κοστολόγησης των προτάσεων, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς πόσοι επιβάτες είναι κάτω των 24 ετών», καθώς «το εισιτήριο είναι ανώνυμο». Παράλληλα, επισήμανε ότι οι φοιτητές ήδη πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο, λέγοντας πως «η μηνιαία κάρτα κοστίζει 13,5 ευρώ και όχι 80».

«Δεν είναι υποχρεωτική η προβολή»

Τέλος, σχολιάζοντας τη συζήτηση για τη μη προβολή του Pride από τη ΣΤΑΣΥ, εξέφρασε την αντίθεσή του στην αντίληψη ότι τέτοιες ενέργειες είναι υποχρεωτικές.

«Δεν είναι υποχρεωτικό για μια εταιρεία να διαφημίζει ένα κοινωνικό event», ανέφερε, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να επιβάλλεται η προβολή τέτοιων δράσεων.

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