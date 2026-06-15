Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Κουτσούμπα

Ένα βαρύ ζεϊμπέκικο χόρεψε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνεστίαση της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στα Τρίκαλα.

Οι παρευρισκόμενοι τον χειροκρότησαν, καθώς χόρευε το γνωστό Τραγούδι της Ξενιτιάς «Στείλε ουρανέ μου ένα πουλί» του Μίκη Θεοδωράκη, σε μια στιγμή που βρήκε με θερμή ανταπόκριση από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος.

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είχε παραστεί σε εκδηλώσεις μνήμης για τη Μάχη της Πέτρας του 1943, στο πλαίσιο των ιστορικών αναφορών και τιμητικών εκδηλώσεων στην περιοχή.

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