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15.06.2026 07:48

Το μήνυμα Γερουλάνου με την ερινύα στην κάλπη

15.06.2026 07:48
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Μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις έστειλε μέσω εκπομπής του Alpha ο Παύλος Γερουλάνος.

Αναφερόμενος σε μια αρχαία κάλπη που εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, επίσημανε ότι πάνω στο καπάκι της είναι χαραγμένη μια ερινύα, το μυθικό πλάσμα που κυνηγούσε τους όσους είχαν διαπράξει εγκλήματα κατά της φυσικής και ηθικής τάξης των πραγμάτων.

«Έχουν χαράξει μια ερινύα γιατί αν ψήφιζες το καλό της πόλης πάνω από το δικό σου το καλό, τότε τα πράγματα ήταν μια χαρά, αλλά αν ψήφιζες το καλο το δικό σου πάνω από το καλό της πόλης τότε, σε κυνηγούσαν οι τύψεις», εξήγησε ο Γερουλάνος και πρότεινε «να προσθέσουμε μια ερινύα στος σύγχρονες κάλπες».

Άραγε, για ποιον να χτυπά η καμπάνα;…

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ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 09:23
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