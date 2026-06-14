Γυναίκες στο στρατό: Αγωνία στο Πεντάγωνο για το πόσες εθελόντριες θα φτάσουν ως την ορκωμοσία

Παρά την εσπευσμένη επίσκεψη του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, το Κέντρο Εκπαίδευσης στη Λαμία, η αναταραχή και ο αναβρασμός που επικρατεί για τις αποχωρήσεις εθελοντριών γυναικών δεν υποχωρεί.

Ως γνωστό, προ ημερών αποκαλύφθηκε ότι από τις 72 γυναίκες που περίμεναν στο κέντρο εκπαίδευσης, παρουσιάστηκαν 51 και λίγο μετά αποχώρησαν 4 από αυτές, προκαλώντας τεράστια ερωτήματα για πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα του υπουργείου Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας έσπευσε με ελικόπτερο στη Λαμία και μίλησε στις εθελόντριες, αλλά ο φόβος ότι θα αποχωρήσουν κι άλλες παραμένει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν φύγει κι άλλες εθελόντριες και οι αρμόδιοι περιμένουν με αγωνία τις επόμενες ημέρες, για να ξεκαθαρίσει οριστικά πόσες τελικά θα φτάσουν στην ορκωμοσία της 26ης Ιουνίου.

Μάλιστα, οι αποχωρήσεις γίνονται με τη μέθοδο των αναβολών για «λόγους υγείας», λένε ενημερωμένες πηγές.

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