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14.06.2026 10:29

Σοκ στην Αθήνα: Στη «Χρυσή Αυγή» της Κύπρου η προεδρία της επιτροπής Άμυνας – Ευθύνες σε ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ   

14.06.2026 10:29
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Ένα μικρό κατά μερικούς, αλλά κατ’ άλλους μεγάλο σοκ έχει προκαλέσει όχι μόνο στη Λευκωσία, αλλά και στην Αθήνα, η σύμπλευση του κυβερνητικού ΔΗΣΥ, μα και του ΔΗΚΟ με το ακροδεξιό ΕΛΑΜ. Κάτι που έφερε την εκλογή βουλευτή του ΕΛΑΜ στην προεδρία της πιο νευραλγικής ίσως κοινοβουλευτικής επιτροπής, όπως είναι αυτή για την Άμυνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ελληνικό Πεντάγωνο υπάρχει εκνευρισμός και δυσφορία, που ενδεχομένως να εκφραστούν από τον Νίκο Δένδια προς την κυπριακή κυβέρνηση.

Βλέπετε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) θεωρείται η Χρυσή Αυγή της Κύπρου και είναι γνωστό το πώς αντιμετώπισε την εγκληματική οργάνωση του Νίκου Μιχαλολιάκου και του Ηλία Κασιδιάρη πριν 13 χρόνια ο κ. Δένδιας.

Γι’ αυτό και το σοκ με την φασιστική ακροδεξιά στην Κύπρο. Το πώς δε δυνάμεις όπως το ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ προσπερνάνε την ιδεολογική ταυτότητα του ΕΛΑΜ και το αποδέχονται ως να είναι… «φυσιολογική» πολιτική δύναμη είναι προκαλεί κατάπληξη.  

Ο σημερινός πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, είχε στο παρελθόν στενή προσωπική και πολιτική σχέση με τη Χρυσή Αυγή και τον Νίκο Μιχαλολιάκο, κάτι που για χρόνια αποτελούσε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης στην Κύπρο.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι ο ίδιος ο Χρίστου είχε δηλώσει το 2013 σε κυπριακή τηλεοπτική εκπομπή ότι «είμαστε η Χρυσή Αυγή της Κύπρου», προσθέτοντας ότι αρχικά είχε επιχειρηθεί η καταχώριση του κόμματος με την ονομασία «Χρυσή Αυγή», αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό και έτσι προέκυψε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ).

Επιπλέον, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της Χρυσής Αυγής, κυρίως του Ηλία Κασιδιάρη, παρουσίαζαν τον Χρίστου ως άνθρωπο που προερχόταν από τους κόλπους της Χρυσής Αυγής και είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Μιχαλολιάκο.

Σε κυπριακά δημοσιεύματα αναφέρεται ότι είχε συμμετάσχει στην προσωπική φρουρά του Μιχαλολιάκου και ότι ανήκε στους πιο έμπιστους συνεργάτες του.

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