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13.06.2026 09:59

Της συμπερίληψης η ΕΛΑΣ: Μήνυμα για το Pride

13.06.2026 09:59
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Τη στήριξη της ΕΛΑΣ στους αγώνες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων εξέφρασε, με βίντεο στο Instagram, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου.

«”Σε αφορά” είναι το κεντρικό σύνθημα του φετινού Pride και πράγματι οι διεκδικήσεις, οι αγώνες και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μας αφορούν. Μας αφορούν γιατί ο αγώνας τους δεν σταμάτησε στην κατοχύρωση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών όπως θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση. Ειδικά από τη στιγμή που η ΣΤΑΣΥ φέτος δεν βρήκε χώρο για την αφίσα του Pride για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Με δικαιολογίες που δεν μπορούν να κρύψουν το ότι η κυβέρνηση και το κόμμα της ΝΔ κλείνουν το μάτι στο υπερσυντηρητικό ακροατήριο, σε μία απελπισμένη προσπάθεια να βρουν τη χαμένη τους συσπείρωση στην οχλαγωγία που βρίσκεται στα δεξιά τους» αναφέρει στο βίντεο η κ. Κουφονικολάκου.

Η κ. Κουφονικολάκου υπογραμμίζει πως ο αγώνας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων συνεχίζεται και αφορά κάθε πτυχή της καθημερινότητας, από την εφηβεία μέχρι τον χώρο εργασίας και τη δημόσια έκφραση.

«Μας αφορά λοιπόν το pride, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται. Μας αφορά κάθε ένα παιδί στην εφηβεία που προσπαθεί να γίνει αποδεκτό. Μας αφορά κάθε εργαζόμενο άτομο που δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα στη δουλειά του. Μας αφορά κάθε ζευγάρι που φοβάται να περπατήσει χέρι-χέρι στον δρόμο. Μας αφορούν όλα τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων γιατί είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τα διαπραγματευόμαστε» επισημαίνει και καλεί σε συμμετοχή στη σημερινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

«Σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 19:00 στην πλ. Συντάγματος θα είμαστε εκεί, γιατί μας αφορά»

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