Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Barmen σε όλον τον κόσμο ισχυρίζονται ότι αυτό το δροσιστικό ποτό ξεπερνά τόσο το mojito όσο και το Aperol Spritz και είναι μακράν το πιο δημοφιλές κοκτέιλ στα παραθαλάσσια θέρετρα.
Προέρχεται από το Μεξικό, αλλά η δημοτικότητά του εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κόσμο.
50 ml τεκίλα
20 ml χυμός λάιμ
10 ml σιρόπι αγαύης
120 ml ροζ σόδα (γκρέιπφρουτ)
Μερικά παγάκια
1 φέτα γκρέιπφρουτ
Αλάτι
1. Βρέξτε το χείλος ενός ψηλού ποτηριού (περίπου 350 ml) με μια φέτα λάιμ και πιέστε το σε ένα πιατάκι με αλάτι για να δημιουργήσετε μια κρούστα αλατιού.
2. Γεμίστε το ποτήρι με παγάκια, προσθέστε την τεκίλα, τον χυμό λάιμ, το σιρόπι αγαύης και μια πρέζα αλάτι.
3. Ανακατέψτε τα πάντα με ένα κουτάλι μπάρμαν για να ενωθούν τα υλικά.
4. Τοποθετήστε μια φέτα γκρέιπφρουτ στο ποτήρι και συμπληρώστε με σόδα ροζ γκρέιπφρουτ. Ανακατέψτε ξανά ελαφρά.
5. Μπορείτε να γαρνίρετε με μια φέτα λάιμ και ένα κλαδάκι δεντρολίβανο.
Διαβάστε επίσης:
Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.