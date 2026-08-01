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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

01.08.2026 07:00

Paloma – το κοκτέιλ καλοκαιρινή επιτυχία

01.08.2026 07:00
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Barmen σε όλον τον κόσμο ισχυρίζονται ότι αυτό το δροσιστικό ποτό ξεπερνά τόσο το mojito όσο και το Aperol Spritz και είναι μακράν το πιο δημοφιλές κοκτέιλ στα παραθαλάσσια θέρετρα.

Προέρχεται από το Μεξικό, αλλά η δημοτικότητά του εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κόσμο.

Υλικά για τη Συνταγή

50 ml τεκίλα

20 ml χυμός λάιμ

10 ml σιρόπι αγαύης

120 ml ροζ σόδα (γκρέιπφρουτ)

Μερικά παγάκια

1 φέτα γκρέιπφρουτ  

Αλάτι

Εκτέλεση

1. Βρέξτε το χείλος ενός ψηλού ποτηριού (περίπου 350 ml) με μια φέτα λάιμ και πιέστε το σε ένα πιατάκι με αλάτι για να δημιουργήσετε μια κρούστα αλατιού.

2. Γεμίστε το ποτήρι με παγάκια, προσθέστε την τεκίλα, τον χυμό λάιμ, το σιρόπι αγαύης και μια πρέζα αλάτι.

3. Ανακατέψτε τα πάντα με ένα κουτάλι μπάρμαν για να ενωθούν τα υλικά.

4. Τοποθετήστε μια φέτα γκρέιπφρουτ στο ποτήρι και συμπληρώστε με σόδα ροζ γκρέιπφρουτ. Ανακατέψτε ξανά ελαφρά.

5. Μπορείτε να γαρνίρετε με μια φέτα λάιμ και ένα κλαδάκι δεντρολίβανο.

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